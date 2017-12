Stalker Laura Lynn riskeert twee jaar cel TDS

19u03

Bron: Het Nieuwsblad 0 Photonews Celebrities De 42-jarige man uit Poperinge die Laura Lynn en haar vriend Matthias Lens maandenlang belaagde, riskeert twee jaar cel met probatieuitstel. Hij viel de schlagerzangeres en haar vriend lastig door vulgaire en seksueel getinte berichten te sturen via Facebook. De man werd al veroordeeld tot zes maanden effectieve celstraf, maar ging in beroep. Dat meldt Het Nieuwsblad.

In 2015 ontmoete P.V. zijn idool Laura Lynn na een optreden. De man begon met het sturen van allerhande Facebookberichten naar de zangeres. Het ging vaak om lange onsamenhangende teksten met seksueel getinte en dreigende boodschappen in verwerkt. De berichtenstroom bleef aanhouden, zelfs nadat de account diverse keren werd verwijderd.

De man uit Poperinge kreeg in 2014 al een jaar met uitstel voor de aanranding van zijn dochtertje én voor het bestoken van de politie met valse noodoproepen. In 2015 werd hij veroordeeld voor de stalking van drie slachtoffers naar wie hij 199 berichten stuurde met doodsbedreigingen. Voor het stalken van Laura Lynn werd hij door de rechter in Ieper veroordeeld tot zes maanden effectieve celstraf.

Daar ging zijn advocaat tegen in beroep. Volgens hem is P.V. zwakbegaafd, met een IQ van 66. In de gevangenis is geen plaats voor de man, vindt zijn raadsman. "Hij heeft begeleiding nodig", pleitte hij. Het openbaar ministerie vorderde daarop twee jaar celstraf met probatieuitstel. "Als hij zijn voorwaarden dan nog een keer schendt, komen de drie straffen samen en komen ze boven de drie jaar uit", klonk het. Uitspraak op 12 januari.