Stalker Laura Lynn krijgt zwaardere straf dan gevorderd Poperingnaar in beroep veroordeeld tot 3 jaar met uitstel Jeffrey Dujardin

19 januari 2018

12u23

Bron: Eigen berichtgeving 11 Celebrities P.V., een 42-jarige Poperingnaar heeft in het Gentse hof van beroep een celstraf van 3 jaar met uitstel nadat hij zangeres Laura Lynn en haar echtgenoot stalkte met seksueel getinte en vulgaire berichten. In eerste aanleg kreeg hij hiervoor zes maanden cel, maar hij ging in beroep.

Het Openbaar Ministerie wou hem nog een laatste kans geven om uit de cel te blijven, zo bleek tijdens de behandeling. Voordien was hij al tweemaal veroordeeld. Openbare zedenschennis, het aanranden van zijn dochter, stalking en nutteloze oproepen naar de politie. “Een typische recidivist.” zei het Openbaar Ministerie bij de behandeling.

Seks

In totaal kreeg hij voor zijn vorige misdrijven een jaar en drie maanden met uitstel. Maar enkele maanden na deze uitspraak begon hij terug met stalken. Deze keer richting Laura Lynn, haar partner en haar moeder. Hij had het idee opgevat met haar seks te kunnen hebben.

De rechtbank van eerste aanleg gaf hem voor de stalking een effectieve celstraf van zes maanden, waardoor zijn vorige straffen ook effectief werden. De man ging hiertegen in beroep. Zijn advocaat oppert dat zijn cliënt zwakbegaafd is. P.V. heeft een IQ van 66.

"De gevangenis is geen optie, hij heeft begeleiding nodig.” Het Openbaar Ministerie toonde begrip tijdens de behandeling en vorderde twee jaar cel met uitstel. “Dit is zijn laatste kans, loopt hij hierna tegen de lamp, is het zijn laatste keer.” Hij kreeg een straf van 3 jaar met uitstel.