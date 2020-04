Stalker laat mysterieuze rugzak achter voor het huis van Kate Beckinsale SDE

27 april 2020

14u43

Bron: The Sun/ET 0 Celebrities Bange tijden voor Kate Beckinsale (46). De actrice heeft al een hele tijd last van een stalker, die steeds driester te werk gaat. Zaterdag moest de politie nog langskomen bij haar huis in de Verenigde Staten. Dat schrijven verschillende media.

Veel is er over het incident niet bekend, maar duidelijk is wel dat vier politie-agenten aanwezig waren bij het huis van Kate Beckinsale in Brentwood, in de Verenigde Staten. Ze inspecteerden onder meer een mysterieuze oranje rugzak die zich daar bevond. Vermoed wordt dat een stalker van de actrice de rugzak bij haar huis heeft achtergelaten.

Het is niet de eerste keer dat Kate met stalkers te maken krijgt. In 2016 werd ze benaderd door Terry Lee Repp op een evenement in Salt Lake City. Hij raakte haar rug aan en dreigde om haar te steken met een mes. Een jaar eerder zou hij al hetzelfde geprobeerd hebben. Datzelfde jaar volgde hij haar nog naar een evenement in Houston, waar hij uiteindelijk gearresteerd werd. Volgens de politie heeft Repp een “irrationele obsessie met het slachtoffer en reist hij het land door in een poging om haar lastig te vallen." In 2017 klaagde Kate Terry aan, maar ze liet de aanklacht later vallen. Of hij iets te maken heeft met dit incident, is nog niet geweten.