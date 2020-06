Stalker Billie Eilish krijgt contactverbod van drie jaar SDE

19 juni 2020

16u47 0 Celebrities De 24-jarige Prenell Rousseau mag drie jaar lang niet in de buurt komen van popster Billie Eilish (18) en haar ouders, of contact met hen opnemen. Dat heeft een rechter beslist.

Prenell Rousseau valt de zangeres al een tijdje lastig. Op 4 en 5 mei bezocht hij het huis van Eilish’ ouders - waar zij ook woont - maar liefst zeven keer voordat hij gearresteerd werd. Hij weigerde ook om het huis te verlaten en begon een boek te lezen op de veranda. Haar advocaat had initieel een contactverbod van vijf jaar gevraagd, maar omdat Prenell de zangeres sinds z'n arrestatie met rust had gelaten, maakte de rechter daar drie jaar van. Indien nodig kan het verbod nog worden verlengd of aangepast.