Stalker Ariana Grande krijgt straatverbod opgelegd

06 mei 2020

15u12

Bron: ANP 0 Celebrities Ariana Grande (26) kan weer opgelucht ademhalen. De stalker die in maart een ongewenst bezoekje bracht aan het huis van de zangeres heeft een straatverbod opgelegd gekregen. Dat melden verscheidene Amerikaanse media.

Volgens het straatverbod mag de man de komende vijf jaar niet in de buurt komen van Ariana en haar moeder. Ook is hem opgedragen om op geen enkele manier contact met hen te zoeken. Hij mag bijvoorbeeld geen brieven sturen, maar ook geen berichten via sociale media verzenden.



De man van in de twintig was in maart bij Ariana's huis opgedoken. Hij wist op een of andere manier de beveiliging te omzeilen en klopte op haar deur. De politie arresteerde de man. Toen bleek dat hij een liefdesbrief voor de zangeres had meegenomen. Bij zijn arrestatie zou hij ook naar een van de agenten hebben gespuugd.

