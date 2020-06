Staat huwelijk van Kim Kardashian en Kanye West op instorten? “Ze wonen regelmatig in aparte huizen” BDB

05 juni 2020

12u04

Bron: Telegraaf/The Sun 0 Celebrities Terwijl sommige koppels tijdens de quarantaine dichter naar elkaar toegegroeid zijn, is dat ten huize Kim Kardashian (39) en Kanye West (42) naar verluidt allerminst het geval. Volgens bronnen zou hun huwelijk op instorten staan. “Kim vindt het vreselijk dat haar man geen poot uitsteekt in het huishouden", klinkt het.

Het gebrek aan hulp van Kanye zou de belangrijkste reden zijn van de strubbelingen tussen de realityster en de muzikant. Nochtans moet ook de rapper tijdens de lockdown in z'n gigantische miljoenenkot blijven. Toch zou Kim haar plan moeten trekken met de zorg voor hun kinderen North (6), Saint (4), Chicago (2) en Psalm (1). “Kim vindt het vreselijk dat Kanye niet vraagt hoe hij haar kan helpen”, is te lezen in De Telegraaf. “Ze probeert een goede moeder te zijn en zich te focussen op haar rechtenstudie en haar werkverplichtingen, maar dat is erg moeilijk zonder hulp van haar echtgenoot.”

Volgens dezelfde bron leeft het koppel ook naast elkaar. “Zo staat Kim bijvoorbeeld vroeg op om te gaan sporten en komt hij veel later z’n bed uit. Daarnaast is ze volop aan het studeren voor haar examens. Bij Kanye ontbreekt op dit moment elke routine, waardoor hij wat verloren loopt."

Het gerucht dat Kim en Kanye niet meer samen slapen, gaat al jarenlang rond. Maar tijdens de coronacrisis zouden de irritaties zo hoog oplopen dat ze bij momenten zelfs in aparte huizen zouden verblijven. Dat vertelden vrienden onlangs aan de website World News Daily. “Ze zullen dit wel nooit zelf toegeven. Ze hangen hun vuile was niet graag buiten”, klonk het nog.

Een scheiding zit er volgens een vriendin van Kim echter niet aan te komen. “Het klopt dat het de laatste tijd moeilijk gaat. Da’s logisch, want normaal spenderen ze nooit zoveel tijd samen. Maar een definitieve breuk is echt wel het laatste wat ze wil”, klinkt het in The Sun. “Kim ziet haar huwelijk als een succesverhaal. Ze profileert zich als ‘powerkoppel’ en die reputatie wil ze niet verwoesten. Ik denk dat ze inderdaad af en toe afgezonderd zullen wonen, maar ze blijven wel samen.”

Sinds Kim en Kanye in mei 2014 in het huwelijksbootje stapten, duiken er geregeld geruchten op over relatieproblemen. Toen de twee nog maar enkele maanden getrouwd waren, beweerden kwatongen al dat een scheiding er zat aan te komen. Enkele pikante blootfoto’s van Kim voor het blad Paper Magazine waren toen naar verluidt de aanleiding voor enkele hevige discussies. De realityster had het ook erg moeilijk toen de rapper in 2016 een zenuwinzinking kreeg. En onlangs vertelde een anonieme bron nog aan People Magazine dat de onderneemster zich gevangen voelt in haar huwelijk.

