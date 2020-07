Staat huwelijk van Kanye West nu echt op springen? “Kim heeft gesprekken met advocaat over echtscheiding” BDB

23 juli 2020

09u23

Bron: Daily Mirror 0 Celebrities Heeft Kanye West (43) met z’n reeks Heeft Kanye West (43) met z’n reeks bizarre en straffe tweets de definitieve doodsteek gegeven aan z’n huwelijk met Kim Kardashian (39)? Volgens een bron in het Amerikaanse US Weekly heeft de realityster afspraken gemaakt met echtscheidingsadvocaten. “Dit zou wel eens het begin van het einde kunnen zijn”, klinkt het.



Amper enkele maanden na hun huwelijk in 2014 doken de eerste geruchten over relatieproblemen al op. Enkele pikante blootfoto’s van Kardashian voor het blad Paper Magazine zouden toen voor hevige discussies gezorgd hebben. De realityster had het naar verluidt ook erg moeilijk toen de rapper in 2016 een zenuwinzinking kreeg door z’n bipolaire stoornis. En onlangs vertelde een anonieme bron nog aan People Magazine dat de onderneemster zich gevangen voelt in haar huwelijk.

Ook de quarantaine van de voorbije maanden zou het koppel geen goed gedaan hebben. Zo had Kim het volgens insiders erg lastig omdat de zorg voor hun kinderen North (7), Saint (4), Chicago (2) en Psalm (1) volledig op haar schouders terechtkwam. “Ze vindt het vreselijk dat Kanye niet vraagt hoe hij haar kan helpen”, klonk het op de website World News Daily. “Het koppel leeft volledig naast elkaar. Bij momenten verblijven ze ze zelfs in aparte huizen. Ze zullen dit wel nooit zelf toegeven, want ze hangen hun vuile was niet graag buiten.”

Overspel?

Nu Kanye de voorbije dagen wel allerlei details over hun privéleven in de openbaarheid heeft gegooid, lijkt voor Kim de maat vol. Zo verklapte West tijdens de campagnebijeenkomst voor BDY - de partij waarmee hij zich kandidaat stelt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen - dat het koppel aan abortus dacht bij de zwangerschap van dochter North. En ook in een hele reeks tweets spaarde hij z'n echtgenote en schoonfamilie niet. “Ik wil al meer dan een jaar scheiden”, klonk het. Bovendien leek hij Kim van overspel te beschuldigen met rapper Meek Mill. “Hij was respectvol, maar zij is te ver gegaan”, schreef hij.

Mill liet intussen al op Twitter weten dat er nooit iets geweest is tussen hem een Kim. De ontmoeting in een hotel waarnaar West verwees was geen privé-onderonsje en ging om het bespreken van hervormingen in het gevangeniswezen. Als ex-gevangene gaf hij daarin advies aan Kardashian, die onder andere een documentaire maakte om de misstanden in het juridische systeem aan te kaarten.

Echtscheiding in de maak?

In een officieel statement reageerde Kim in eerste instantie vanuit bezorgdheid voor haar echtgenoot. “Iedereen die iemand kent die bipolair is weet dat zijn of haar familie machteloos is tenzij het om een minderjarige gaat”, schreef ze op Instagram. “Mensen die dat niet begrijpen gaan vaak kort door de bocht en veroordelen ons. Maar ze snappen niet dat Kanye zélf om hulp moet vragen voor wij hem mogen helpen. Zo lang hij dat niet doet maakt het niet uit hoe hard wij proberen...” Volgens insiders in US Weekly zou Kardashian intussen echter ook een scheiding onderzoeken. “Ze heeft een aantal afspraken gemaakt met echtscheidingsadvocaten om de mogelijkheden te bespreken”, klinkt het. “Ze heeft dat eerder altijd vermeden omwille van de kinderen, maar nu is ze het echt beu en wil ze haar gezin beschermen. Dit zou wel eens het begin van het einde kunnen zijn.”

West verblijft momenteel in z'n ranch in Wyoming en is volgens de krant The Mirror omringd door enkele dichte vrienden en raadgevers. Het zou onder meer om z’n manager gaan en enkele dierbaren die hij kent sinds z’n kindertijd. Ook komiek Dave Chappelle haastte zich met een privéjet naar z'n kameraad. “Ze zijn ontzettend bezorgd om z'n mentale gezondheid en willen actie ondernemen”, klinkt het. “Er is al een dokter langsgeweest. Tijdens een onderzoek op maandag bleek dat hij niet opgenomen moest worden in het ziekenhuis en dat hij stabiel genoeg is om thuis te blijven. Intussen doet iedereen z'n uiterste best om ervoor te zorgen dat de rapper veilig is.” Tijdens een uitje naar de plaatselijke supermarkt zag Kanye er woensdag gezond en ontspannen uit. “Het gaat goed met ons”, schreef goeie vriend en ondernemer Damon Dash bij een foto van de groep op de ranch.



