Staat het koppel op scheiden? "Catherine Zeta-Jones wil Michael Douglas verlaten"

03 maart 2020

12u00

Bron: Star Magazine 0 Celebrities Krijgt Michael Douglas (75) alweer een zware klap te verwerken, amper enkele weken na het overlijden van zijn vader Kirk Douglas? Als we Star Magazine mogen geloven wel. Een goede vriend van Catherine Zeta-Jones (50) beweert in het blad dat er na 20 jaar een einde is gekomen aan hun huwelijk. Volgens de vriend van Zeta-Jones deed de dood van Kirk Douglas haar tot inkeer komen.

Terwijl hij nog volop rouwt om de dood van zijn vader en dus alle steun kan gebruiken, zou Michael Douglas moederziel alleen zijn achtergebleven. Een goede vriend van Catherine Zeta-Jones beweert in Star Magazine dat het overlijden van Kirk Douglas de finale ‘push’ gaf om een punt te zetten achter hun huwelijk, dat nochtans al 20 jaar standhoudt.

“Catherine heeft hem verteld dat ze weg wil”, klink het. “Haar beslissing om een einde te maken aan hun huwelijk kwam voor Michael aan als een donderslag bij heldere hemel, hoewel ze hier wel degelijk lang over heeft nagedacht.” Volgens de vriend zit Zeta-Jones achter de schermen al jaren in zak en as. “Ze voelt zich al lang miserabel, maar ze bleef jaren volhouden voor de kinderen en voor Kirk. Maar nu hij er niet meer is en de kinderen op hun eigen benen staan, heeft het geen enkele zin meer om de schijn hoog te houden.”

Volgens de vriend van Catherine heeft de actrice zo lang gewacht om de knoop door te hakken om Kirk te beschermen. “Ze wilde hem niet teleurstellen en dus bleef ze waar ze was. Kirk droeg familie en gezinsbanden hoog in het vaandel”, luidt het. “Maar het het leven is kort, en dus wil Catherine doen wat ze graag doet, en niet wat anderen verwachten dat ze doet.”

Oude problemen

Het is niet de eerste keer dat het koppel uit elkaar gaat. Ook in 2013 liep hun relatie een tijdlang op de klippen, toen Michael werd behandeld voor kanker en er bij haar een bipolaire stoornis werd vastgesteld. Met behulp van intensieve relatietherapie wisten de twee hun hindernissen te overwinnen, maar de problemen van toen zouden toch weer zijn komen bovendrijven. En ook de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen de acteur uit 2018 zouden diepere wonden geslagen hebben dan Catherine eerst besefte. Een werkneemster van Douglas beweerde toen dat hij voortdurend seksueel getint taalgebruik hanteerde en zich voor haar ogen begon te bevredigen.

“Die zaak heeft Catherine’s hart verscheurd”, meent haar goede vriend. “Het draaide altijd rond Michael en zijn wensen. Therapie heeft destijds gewerkt voor hen, maar de laatste tijd lieten ze het beiden uit de hand lopen. Catherine was druk in de weer met huishoudelijke taken, terwijl Michael zich met 100 andere dingen bezighield. Hun relatie kwam onderaan de lijst te staan. Ze verwaarloosden elkaar en dat heeft hun huwelijk veel pijn gedaan.”

Echt uit elkaar?

Of de beweringen van de goede vriend van Catherine kloppen, zal de toekomst moeten uitwijzen. De actrice en de acteur geven geen commentaar op het artikel in Star magazine. Daarnaast lijkt de sociale media het tegendeel te bewijzen: enkele dagen geleden deelde Zeta-Jones nog een foto met haar echtgenoot vanuit Israël. En ook het bijschrift laat uitschijnen dat er geen vuiltje aan de lucht is. “Ik ben enthousiast om deze zomer terug te keren naar Israël met Michael. We zien jullie in juni!”, schreef de actrice.

En dan was er nog de liefdevolle foto in India, die Catherine eind februari met de wereld deelde. Toen was ze samen met Michael op reis naar het Aziatische land, en uitte ze nog haar diepe liefde voor haar man. “Ik hou van deze man, een foto van ons in India”, klonk het toen. “Het leven is gewoon beter door jou ♡”