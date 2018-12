Spullen Frank Sinatra geveild voor ruim 8 miljoen euro KD

Bron: ANP 0 Celebrities Kunst, sieraden, boeken en memorabilia uit de nalatenschap van Frank en Barbara Sinatra hebben op een veiling in New York ruim 8 miljoen euro opgebracht. Dat is ongeveer het dubbele van wat veilinghuis Sotheby's vooraf had ingeschat.

Negen schilderijen van de Amerikaanse entertainer Frank Sinatra (1915-1998) leverden meer dan 746.000 euro op, terwijl de richtprijs “amper” 105.000 euro was.

De verlovingsring van Barbara Sinatra bracht eerder deze week 1,5 miljoen euro op. Frank Sinatra stopte de ring in een glas champagne toen hij Barbara ten huwelijk vroeg. Zij werd in 1976 zijn vierde vrouw. Barbara overleed in juli vorig jaar.

Een deel van de veilingopbrengst komt ten goede aan het Barbara Sinatra-kindercentrum in Californië, dat slachtoffers van fysiek en emotioneel misbruik begeleidt.