Sprookje alweer voorbij? Justin en Selena nemen even afstand MVO

08 maart 2018

07u15 0 Celebrities Nadat ze in november hun relatie nieuw leven inbliezen, nemen Justin Bieber en Selena Gomez nu even wat afstand van elkaar, meldt E! News. Volgens een bron zijn de twee niet uit elkaar, maar hebben ze beide even ruimte nodig.

"Ze hebben de afgelopen tijd wat meningsverschillen gehad en een daarvan liep nogal uit de hand. Dat deed hen besluiten om beide op adem te komen. Ze hebben nog steeds dagelijks contact en hun liefde voor elkaar is groot, maar ze hadden allebei het gevoel dat dit nu de beste beslissing was," aldus de bron.

'Jelena' was afgelopen maand nog samen bij het huwelijk van Justins vader Jeremy, die trouwde met zijn vriendin Chelsey. Bieber senior maakte na het huwelijk via Instagram bekend opnieuw vader te worden. Het wordt zijn vierde kind, na Justin (23), Jazmyn (9) en Jaxon (8). Voor Chelsey is het haar eerste kindje. De twee verwachten een meisje.