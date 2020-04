Spreekt Johnny Depp of Amber Heard nu de waarheid? Beruchte opname van telefoontje naar 911 gelekt SDE

28 april 2020

09u40

Bron: The Daily Mail 0 Celebrities De rechtszaak tussen Amber Heard (34) en Johnny Depp (56) wordt op het scherpst van de snee gevoerd. Het draait allemaal om de vraag of Johnny zijn ex nu wel of niet mishandeld heeft. Voor beide partijen toont de opname van een telefoontje uit 2016 naar 911 - het telefoonnummer van de Amerikaanse noodcentrale - hun gelijk aan. Die opname is nu gelekt.

Het was de Daily Mail die met de opname van het telefoongesprek naar buiten kwam. “Hallo, ik wil melding doen van een aanval die op dit moment bezig is op 849 Broadway, in het Eastern-gebouw”, vertelt een vrouwenstem aan de operator van de noodcentrale. “Het is penthouse drie.” De vrouw, die anoniem is te blijven, geeft niet veel informatie aan de telefonist. Het is een vrouw die mishandeld wordt, klinkt het, door een man. Of hij haar vriend is, weet ze niet. “Ik weet gewoon dat het aan het gebeuren is en ik moet echt anoniem blijven", klinkt het.

Wanneer de operator doorvraagt en benadrukt dat ze meer informatie nodig heeft, geeft de beller toe. “Ze heeft me opgebeld”, vertelt de vrouw. “Ze is een vriendin van me." “Heeft ze gezegd dat hij haar heeft aangevallen of geslagen?” “Hij heeft fysiek geweld tegen haar gebruikt, ja." Daarna geeft ze toe dat het wel degelijk om een vriendje gaat. En ook over de identiteit van het slachtoffer komen we beetje bij beetje meer te weten: “Haar naam is Amber. Dat is alles wat ik kan zeggen. Ik moet ophangen.” Wanneer de operator haar waarschuwt dat er iemand op pad is, maar dat ze niet veel kunnen doen als Amber niet wil praten, klinkt er paniek door in haar stem. “Wat bedoel je? Stuur gewoon iemand langs, alsjeblieft!” Daarna eindigt het telefoontje abrupt.

Dronken aanval

Het telefoontje werd gepleegd op zaterdag 21 mei 2016, om 20u27. Dat komt overeen met het verhaal van Amber Heard. Zij heeft altijd beweerd dat een dronken Johnny Depp haar toen aanviel, een telefoon naar haar gezicht gooide en plukken haar uittrok.

Volgens de advocaten van Heard bewijst dit telefoontje samen met de logboeken van de politie, dat de actrice niet gelogen heeft over de mishandeling. Maar ook de advocaten van Depp zijn vol vertrouwen dat deze opname hun cliënt vrijpleit. Het telefoontje zou namelijk niet overeenkomen met het verhaal van Amber en haar vrienden. Zo heeft iO Tillett Wright, een transgenderactiviste, altijd beweerd dat hij 911 gebeld heeft, maar zijn stem komt niet overeen met die van de beller.

“Bel 911!”

Volgens Amber was ze die bewuste avond aan het bellen met iO toen haar echtgenoot binnenkwam en haar aanviel. “Hij slaat op m'n gezicht, beweegt het heen en weer en grijpt me bij mijn haar. Het is moeilijk om te beschrijven, maar het is alsof hij me aan m'n haar van links naar rechts rukt”, vertelde de actrice in 2016 tijdens een hoorzitting voor hun scheiding. “Ik schreeuwde zo luid als ik kon: ‘Help, help me alsjeblieft!’” Dat bevestigde ook iO tijdens diezelfde rechtszaak: “Ik hoorde Amber huilen van angst en Johnny smeken om z'n aanval te stoppen. Daarna hoorde ik haar roepen ‘Bel 911', waarna het telefoontje werd beëindigd. Ik belde naar 911 om Ambers leven te redden.”

Twee telefoontjes

Logboeken van de politie van LA tonen echter aan dat het telefoontje van iO pas om 22u09 geregistreerd werd, zo'n anderhalf uur na de vermeende aanval. Volgens de advocaten van Depp werd het eerste telefoontje - waarvan de opname nu is gelekt - door een andere vrouw gepleegd: Raquel Pennington. Ze is een goede vriendin van Amber die gratis in een appartement van Johnny verbleef. Raquel was een van de eersten ter plaatse na de aanval. In 2016 ontkende ze echter dat ze 911 had gebeld: “De politie was al verwittigd door iO”, klonk het toen.

Geen bewijs

Ook de politie lijkt het verhaal van Johnny te ondersteunen. Twee agenten arriveerden na het eerste telefoontje bij het penthouse, maar vonden geen bewijs dat er iets mis was. Dat vertelde agente Melissa Saenz in 2016 al. Zij en haar partner lieten wel hun kaartje achter, maar ontdekten pas weken later dat de vermeende dader Johnny Depp was. Saenz vertelde toen ook dat een tweede patrouille diezelfde nacht langsging bij Amber. “Hun bevindingen waren dezelfde als die van ons.” Met andere woorden: volgens de politie was er geen misdaad gebeurd.

“Dit was een hinderlaag, een hoax", zegt Depp’s advocaat Adam Waldman dan ook. “Ze hebben meneer Depp erin geluisd door de politie te bellen, maar hun eerste poging draaide niet uit zoals gehoopt. De agenten kwamen effectief naar het penthouse en doorzochten het. Ze ondervraagden Amber, maar ze vertrokken omdat er geen schade aan het gebouw of aan haar gezicht te zien was. Dus Amber en haar vrienden morsten een beetje wijn en namen de kamer onder handen. Daarna verfijnden ze hun verhaal met de hulp van een advocaat of een publicist, en daarna belden ze opnieuw naar 911. Maar ook dat had niet het gewenste effect”, zegt Waldman. “Want twee agenten die speciaal opgeleid zijn voor huiselijk geweld, zouden later een beëdigde verklaring afleggen dat ze geen bewijs van een misdaad vonden. De leugens over wie gebeld heeft en wanneer, zijn nog maar het tipje van de ijsberg, zoals het bewijs in de rechtbank zal aantonen.”

De advocaat van Amber, Roberta Kaplan, houdt dan weer vol dat hun versie van de feiten klopt. Dat het telefoontje van iO pas om 22u09 geregistreerd werd, zou te maken hebben met het feit dat hij op dat moment in New York was - en tussen New York en Los Angeles zit sowieso al een tijdverschil. Het resterende verschil zou te maken hebben met de tijd die het de politie van New York kostte om het telefoontje door te geven aan de politie van Los Angeles. Daarnaast zou iO een vriendin die in LA woonde, wel gevraagd hebben om ook te bellen.

Welke versie de juiste is, moet de rechtszaak die Johnny wegens laster tegen Amber aanspande, uitwijzen.

