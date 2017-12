Sportanker Maarten Breckx gaat trouwen ADN

VTM Nieuws-sportanker Maarten Breckx (32) heeft zijn vriendin Lies Vandenberghe (26) ten huwelijk gevraagd. De twee leerden elkaar kennen op de VTM Nieuws-nieuwsvloer.

Lies ging drie jaar geleden aan de slag als stagiaire op de redactie van Royalty. Daar werkte ze af en toe samen met Maarten en liepen ze elkaar al eens tegen het lijf op personeelsfeesten. Een jaar later sloeg de vonk over. Na een relatie van twee jaar is het koppel klaar voor de volgende grote stap.

Maarten vroeg zijn Lies, die nu als nieuwslezeres voor QMusic en Joe werkt, ten huwelijk in Malaga. “De mooiste en meest emotionele dag van ons leven”, klinkt het. Een datum voor hun trouwdag is er nog niet. “Maar als het haalbaar is, willen we zeker volgende zomer in het huwelijksbootje stappen.”

