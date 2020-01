Spion die 90 mensen onderzocht voor Weinstein: “Ik voel me absoluut niet schuldig” SDE

16 januari 2020

18u00

Bron: BBC 0 Celebrities Seth Freedman (40) geeft in een interview met BBC toe dat hij maar liefst 90 mensen, waaronder actrice Rose McGowan, onderzocht op vraag van Harvey Weinstein (67). De Britse spion maakte zijn slachtoffers wijs dat hij ze interviewde voor kwaliteitskrant The Guardian, maar voelt zich daar absoluut niet schuldig over.

Seth Freedman, een voormalig lid van de Israëlische defensie, vertelt hoe hij deel uitmaakte van de inlichtingendienst Black Cube toen een gealarmeerde Harvey Weinstein in 2016 contact met de organisatie zocht. De producent wilde dat Black Cube onderzocht of enkele slachtoffers uit de biecht zouden klappen. Daar had hij een som van maar liefst zeven cijfers voor over, zegt Freedman. “In ruil kreeg hij een enorme hoeveelheid informatie.”

Telefonisch interview

Freedman, die ooit nog als journalist aan de slag was, maakte zijn slachtoffers wijs dat hij hen wilde interviewen voor de Britse kwaliteitskrant The Guardian. Heel wat mensen gingen daarop in en gaven in een lang interview met vaak pijnlijk persoonlijke details vrij. Die gaf Freedman dan door aan Black Cube, die ze aan Weinstein bezorgde. Zo was de producent ten alle tijde op de hoogte van de informatie die aan het licht zou komen.

Ook actrice Rose McGowan trapte in de val. Ze deed een telefonisch interview van maar liefst 75 minuten met Freedman, en gaf onder meer toe dat ze van plan was om een eerdere schikking met Weinstein te verbreken. Ze wilde over haar verkrachting vertellen in haar memoires, ‘Brave’. De actrice ontdekte later wat er aan de hand was, en spande afgelopen oktober een rechtszaak aan tegen Weinstein, twee van zijn voormalige advocaten en Black Cube. “Deze zaak gaat over een duivelse en illegale poging van een van de meest machtige mannen in Amerika en zijn vertegenwoordigers om de slachtoffers van seksueel misbruik het zwijgen op te leggen", klonk het.

Freedman zelf trekt zich alle heisa niet echt aan. “Ik voel me niet schuldig over de dingen die ik voor Black Cube gedaan heb", vertelt hij aan BBC. “Het is mijn werk om informatie te verkrijgen die niet vrij verkrijgbaar is, en zolang ik binnen de wet blijf, maak ik me niet druk over je ethiek wanneer je me beoordeelt. Ik moet niet in de camera kijken en zeggen: ‘Ik ben zo schuldig, het spijt me zo’, want dat ben ik niet." De man houdt vol dat er in zijn werk geen intimidatie of pesterijen aan te pas kwamen. Dat zou allemaal illegaal zijn, en dat is allemaal niet gebeurd.” Freedman vindt ook niet dat hij McGowan, per slot van rekening een slachtoffer, zijn excuses verschuldigd is. “Het maakt me niet uit als mensen me de les willen spellen en zeggen: ‘Dat is zo verschrikkelijk, ze was een slachtoffer’. Ik sta hier echt heel neutraal in.”

Het nieuwe normaal

De man begrijpt dan ook niet goed waar de controverse vandaan komt. “Dit soort spionageactiviteiten is het nieuwe normaal”, houdt hij vol. “Als McGowan Black Cube had ingehuurd om te ontdekken wat Weinstein allemaal over haar gezegd had, dan zou de organisatie de held van de dag zijn geweest. Wat mij betreft had ik voor haar hetzelfde gedaan als ik voor Weinstein deed.” Freedman beweert wel dat hij ondertussen niet meer voor Black Cube werkt. Alhoewel: “Je hebt geen idee of ik de waarheid vertel”, klinkt het mysterieus.

Juryselectie

Ondertussen lijkt het proces van Weinstein niet echt te vlotten. De rechtbank is volop bezig met de juryselectie, en ook topmodel Gigi Hadid lijkt kans te maken om op de jurybank plaats te gaan nemen. Ondertussen willen de advocaten van Harvey Weinstein wel opnieuw een verzoek indienen om het proces buiten New York te laten doorgaan. “De aanwezigheid van juffrouw Hadid, die de rechtbank liet weten dat ze een eerlijk jurylid kan zijn ondanks het feit dat ze meneer Weinstein eerder ontmoette en een bekende vriendin is van Cara Delevigne, die hem beschuldigt, draagt alleen maar bij tot deze carnavaleske sfeer. Juffrouw Hadid genereert zelf media-aandacht, en haar aanwezigheid verhoogt ook het aantal toeschouwers en protestanten buiten het gerechtsgebouw.”

Van de 600 opgeroepen juryleden, hebben 142 mensen aangegeven dat ze eerlijk kunnen oordelen over de zaak. Zij moesten een vragenlijst invullen. Volgens de advocaat van Weinstein hadden 130 van hen over de aanklachten tegen de producent gehoord voor ze naar de rechtbank kwamen. De juryselectie gaat dus nog wel even verder.