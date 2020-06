Spike Lee biedt excuses aan voor steun aan Woody Allen Redactie

15 juni 2020

19u22

Bron: AD 0 Celebrities Spike Lee (63) heeft er spijt van dat hij het eerder deze week opnam voor Woody Allen (84). De regisseur was eerder deze week kritisch over het feit dat veel mensen Allen hebben laten vallen vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik, maar komt daar nu op terug.

“Ik bied mijn oprechte excuses aan. Mijn woorden waren VERKEERD”, schrijft Lee op Twitter. “Ik zal seksuele intimidatie, misbruik en geweld nooit tolereren. Zulk gedrag richt ernstige schade aan die niet kleiner kan worden gemaakt.”



In een interview noemde de regisseur Allen onlangs zijn vriend en een geweldige filmmaker. Ook zette Lee zijn kanttekeningen bij het feit dat acteurs en studio’s hebben gezegd niet meer met hem te willen werken.



Allen wordt er door zijn dochter Dylan van beschuldigd dat hij haar op 7-jarige leeftijd heeft misbruikt. Zijn ex Mia Farrow trad in 1992 naar buiten met dit verhaal toen ook bekend werd dat de regisseur een affaire had met haar destijds 21-jarige adoptiedochter Soon-Yi Previn, zijn huidige vrouw. Allen heeft het misbruik altijd ontkend, maar Dylan kreeg bijval van talloze acteurs en actrices en haar broer Ronan, een van de eerste journalisten die over het systematische misbruik door Harvey Weinstein schreef.



