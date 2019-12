Spice Girl Mel B mag kerstmis niet met 8-jarige dochter vieren in Engeland vieren, oordeelt rechter SDE

20 december 2019

07u31

20 december 2019

Bron: ANP

Slecht nieuws voor Mel B (44). Een rechter in Los Angeles heeft bepaald dat ze haar 8-jarige dochter Madison, die ze deelt met haar ex-man Stephen Belafonte (44), niet naar Engeland mag laten overvliegen voor de kerstdagen. Dit meldt TMZ.

Stephen Belafonte zou de rechter hebben gevraagd om Madison in L.A. te houden en haar niet naar haar moeder te laten gaan. Volgens de producer is Madison bang dat haar moeder haar iets zal aandoen. Tijdens een eerder bezoekje naar Engeland, zou het meisje “getraumatiseerd” zijn geraakt. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk, maar volgens Stephen zou Mel hun dochter continu vragen om slechte dingen over hem te zeggen.

De rechter volgde Stephens redenering en besloot Madison in L.A. te houden. Naar verluidt wilde hij het kind geen enkel risico laten lopen. Dat levert wel problemen op voor Mel B. Volgens haar advocaat gaf Stephen eerst wél zijn toestemming voor het reisje en veranderde hij pas recent van gedachten. De zangeres zou dan ook eerstdaags in L.A. aankomen om Madison op te halen.

Zo’n twee jaar geleden zijn Mel B en Stephen officieel gescheiden, na een turbulent huwelijk. Belafonte, die de ex-Spice Girl fysiek en mentaal zou hebben proberen kapot te maken, zou naar verluidt 8 miljoen pond rijker zijn geworden van de scheiding.