Speech van Oprah is toegevoegd op Spotify



KDL

14u54

De veelbesproken en bewierookte speech van Oprah Winfrey tijdens de uitreiking van de Golden Globes staat sinds vrijdag op Spotify. De acht minuten durende toespraak is in zijn geheel toegevoegd onder de titel Oprah 75th Golden Globes Cecil B. DeMille Award Acceptance Speech.

Oprah nam tijdens de awardshow de oeuvreprijs in ontvangst en stond in haar speech stil bij het misbruik in Hollywood en de #MeToo-beweging die daarop volgde. Vele kijkers waren onder de indruk van haar woorden en dachten een toekomstig presidentskandidaat te zien.

Sindsdien regent het geruchten over een eventuele deelname van Winfrey aan de presidentsverkiezingen van 2020. De voormalig talkshowhost heeft nog altijd niet gereageerd op de geruchten.