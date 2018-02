Speculaties over 'verlovingsring' Lily James MVO

19 februari 2018

07u00 0 Celebrities Lily James heeft met haar verschijning op de uitreiking van de Bafta's zondag de geruchtenmolen in gang gezet. De 'Downton Abbey'-actrice verscheen op de rode loper met een ring aan haar vinger, die volgens fans weleens het bewijs van een verloving kan zijn.

Lily heeft al sinds 2014 iets met Matt Smith, die de afgelopen twee seizoenen prins Philip speelde in serie 'The Crown'. Het acteurskoppel leerde elkaar kennen op de set van de film 'Pride and Prejudice and Zombies'. De twee zijn niet erg open over hun relatie, dus een publieke aankondiging van trouwplannen is niet te verwachten.

De 'Cinderella'-ster reikte bij de Bafta's, de belangrijkste Britse filmprijzen, de award uit voor beste Britse debuut. De prijs ging naar Rungano Nyoni en Emily Morgan voor de film 'I Am Not A Witch'.