Specialisten verklaren onmogelijke dansbuiging Michael Jackson en waarschuwen ze niet zelf thuis uit te proberen Joeri Vlemings

22 mei 2018

11u42

Bron: BBC 0 Celebrities Neurochirurgen hebben uit de doeken gedaan hoe Michael Jackson in de clip van zijn hit 'Smooth Criminal' een biomechanisch onmogelijke dansbeweging uit zijn romp schudde. Probeer deze anti-zwaartekracht illusie vooral niet zelf, waarschuwen ze.

In de kortfilm voor 'Smooth Criminal' - meer dan 130 miljoen views - gaat Michael Jackson samen met enkele dansers op 7:04 recht als een plank voorover hangen in een hoek van 45 graden. De performer valt daarbij niet op zijn gezicht en dat is héél straf. Volgens Manjul Tripathi van het Postgraduate Institute of Medical Education and Research in Chandigarh in India kon Michael Jackson de bewuste move doen dankzij zijn eigen sterke lichaamskracht en dankzij speciaal ontworpen schoenen.

"De meeste getrainde dansers met een sterke lichaamskracht kunnen maximum 25 tot 30 graden voorover buigen in zo'n beweging", schrijven Tripathi en zijn team in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Neurosurgery: Spine. "Michael Jackson slaagde erin een 45 graden-beweging uit te voeren die de zwaartekracht op de proef lijkt te stellen. Buitenaards volgens getuigen."

Wie zelf eens een beetje vooroverbuigt zoals in de clip, zal merken dat de grootste spanning op de achillespezen in de enkels terechtkomt, meer dan op de rugspieren. Zelfs iemand met de sterke atletische lichaamsbouw van Michael Jackson kan in principe maar in een heel beperkte hoek voorover leunen. De King of Pop kon er toch nog een boel graden bijdoen. Met dank aan speciaal schoeisel die de druk mee opvingen en verhinderden dat de zanger zou vallen.

Een V-vormige uitsparing in de hielen van het schoeisel werd verankerd aan de grond met een stevige nagel. Dat liet de dansers toe de zwaartekracht te tarten en veel verder naar voren te leunen dan anatomisch mogelijk zou zijn. Het systeem is gepatenteerd. Vóór die uitvinding moest ook Michael Jackson zijn toevlucht zoeken in steunkabels en een harnas rond het middel om dezelfde anti-zwaartekrachtillusie op te wekken.

Jackson en twee Hollywoodacteurs zouden het idee gehaald hebben bij de botten van astronauten, die aan een vaste rail kunnen worden bevestigd, wanneer de wetenschappers in gewichtsloze toestand moeten werken.

Maar vergis je niet: zelfs mét de beschreven hulpmiddelen blijft het een aartsmoeilijk nummertje. Ook van de rugspieren en de spieren van de onderste ledematen vergt het enorm veel kracht. "Verscheidene MJ-fans, onder wie ook de auteurs, hebben geprobeerd de beweging te imiteren, zonder succes", waarschuwen de professoren. "Vaak raakten ze zelfs gekwetst tijdens hun geleverde inspanningen." Tripathi: "De kans op enkelblessures is aanzienlijk. Je hebt sterke lichamelijke spieren nodig en een goede steun rond de enkel. Het is geen simpele truc."