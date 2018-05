Speciaal: Adele viert haar verjaardag in 'Titanic'-stijl MVO

07 mei 2018

08u45 0 Celebrities Adele werd zaterdag dertig en dat heeft de zangeres niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ze deelde zondag op Instagram enkele beelden van haar feestje, dat 'Titanic' als thema had.

Op de kiekjes is te zien dat Adele zich de outfit en het kapsel had aangemeten van Rose, het personage dat Kate Winslet speelt in de film uit 1997. In een van de foto's poseert ze bovenaan een trap, zoals Rose dat deed op het moment dat ze Leonardo DiCaprio's Jack ontmoette.

"Dirty 30!", schrijft de zangeres bij de foto's. "Ik weet niet wat ik de komende dertig jaar ga doen, want ik ben al zo gezegend met mijn leven tot nu toe." Haar verjaardagsfeestje noemt ze "de mooiste avond uit mijn leven". Wel betaalde ze daar de volgende dag een prijs voor. "Ik ben helemaal verrot en denk niet dat ik ooit nog mijn huis uit kom", zo grapte de 30-jarige.

