Spaanse belastingdienst zit achter Shakira aan

07 december 2018

17u59

Bron: ANP 0 Celebrities De Spaanse belastingdienst onderzoekt hoe lang de Colombiaanse zangeres Shakira Isabel Mebarak Ripoll, beter bekend als de popster Shakira, in de jaren 2011-2014 in Spanje verbleef. Het zou immers kunnen dat ze het land belastingen schuldig is voor die periode, meldde de Spaanse krant La Vanguardia vrijdag.

Shakira betwist de aantijgingen. Ze heeft laten weten dat ze in die periode maar liefst 34 miljoen euro belasting heeft betaald aan Spanje en dat ze verder niets schuldig is. Shakira is officieel sinds 2015 woonachtig in Spanje. Ze begon in 2011 een relatie met de Spaanse voetballer Gerard Piqué Bernabéu, die uit Barcelona komt en die bij FC Barcelona speelt. Het koppel heeft twee kinderen.