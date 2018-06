Soulmates! Deze Hollywoodkoppels houden het al het langst met elkaar vol TDS

26 juni 2018

21u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Bekende koppels die uit elkaar gaan: het is schering en inslag. Toch is er in Hollywood nog steeds ware liefde te vinden. Zoals bij Nicole Kidman en Keith Urban, die vandaag hun twaalfde huwelijksverjaardag vieren. En ook deze sterrenkoppels houden het naar Hollywoodnormen al bijzonder lang met elkaar vol.

Blake Lively en Ryan Reynolds

Blake en Ryan worden als een van de grappigste Hollywoodkoppels aanzien. Ze delen geregeld steken uit naar elkaar op de sociale media, en ook tijdens interviews laten ze geen kans onbenut om een grapje te maken. Het koppel leerde elkaar in 2010 kennen, twee jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. In december 2014 kregen ze hun eerste dochter, James. In september 2016 kwam daar een zusje, Ines, bij.

David en Victoria Beckham

David Beckham en Victoria zijn al sinds 1997 samen. De Beckhams trouwden in 1999 en zijn sindsdien een onafscheidelijk powerkoppel uit de showbizz. Ze kregen samen vier kinderen: zoons Brooklyn, Romeo, Cruz en dochter Harper.

Chrissy Teigen en John Legend

Chrissy Teigen en John Legend zijn een romantisch koppel. Op de sociale media delen ze hun liefde graag met hun volgers. Ze leerden elkaar kennen in 2007 en trouwden in 2013. In 2016 hebben ze hun eerste dochter Luna verwelkomd. Zij kwam ter wereld via een IVF-behandeling.

Will Smith en Jada Pinkett

Will Smith en Jada Pinkett leerden elkaar kennen toen zij auditie deed voor de rol van zijn tv-vriendin in 'The Fresh Prince of Bel-Air'. De rol haalde ze niet, maar ze sloeg er wel Will Smith door aan de haak. De twee zijn intussen al 20 jaar getrouwd. Maar als we sommige Amerikaanse media mogen geloven zou hun huwelijk nu toch de eerste barsten beginnen vertonen. Ze hebben twee kinderen samen: Jaden en Willow.

Michelle Pfeiffer en David E. Kelley

Michelle Pfeiffer en tv-producer David E. Kelley gingen in 1993 op een blind date met elkaar. Ze werden op slag verliefd. Ze trouwden al 10 maanden later, in november van dat jaar. Het koppel is nog steeds gelukkig getrouwd.

Beyoncé en Jay-Z

Beyoncé en Jay-Z ontmoetten elkaar toen ze samenwerkten aan het nummer Bonnie & Clyde in 2002. Al snel sprong de vonk over. Ze verloofden zich in 2007, en op 4 april 2008 trouwden ze in New York. De ceremonie werd in intieme kring gevierd. Ze kochten geen trouwringen, want het koppel koos voor matching tattoos van het Romeinse IV op hun ringvinger.

Meryl Streep en Don Gummer

Enkele maanden na het overlijden van haar eerste partner aan botkanker, stapte Meryl Streep in 1978 in het huwelijksbootje met kunstenaar Don Gummer. Samen kregen ze vier kinderen: Henry, Mamie, Grace en Louisa. Na al die jaren steunen de twee elkaar nog door dik en dun.

Julia Roberts en Daniel Moder

Julia, bekend van filmklassiekers als 'Pretty Woman', ontmoette cameraman Danny in 2001 op de filmset van 'The Mexican'. Ze stapten een jaar later in het huwelijksbootje. In het verleden werd een aantal keer verteld dat de twee uit elkaar zouden gaan, maar niets was minder waar. Ze zijn al 16 jaar getrouwd, en kregen drie kinderen: tweeling Finn en Hazel en Henry.

Sarah Jessica Parker en Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker werd door een van haar broers voorgesteld aan Matthew Broderick in het theater. Mét succes, want in 1997 stapten ze in het huwelijksbootje. In 2002 kregen ze een zoon, James, en in 2009 kwam er dankzij een draagmoeder ook nog een tweeling bij. Ze kregen toen twee dochters: Marion en Tabitha.

Isla Fisher en Sacha Baron Cohen

De actrice en 'Borat'-held leerden elkaar kennen in 2002 op een feestje in Sydney. Ze verloofden zich twee jaar later, maar pas in 2010 stapten ze in het huwelijksbootje. Dat deden ze in Parijs. Het koppel heeft drie kinderen samen: Olive, Elula en Montgomery.

Ozzy en Sharon Osbourne

Ze was amper achttien, toen Sharon Ozzy leerde kennen. Dat kwam door haar vader, want hij was zijn manager. In 1982 trouwden ze. En met Aimee, Kelly en Jack kregen ze drie kinderen. Ondanks het koppel door een diep dal ging door het druggebruik van Ozzy en haar gevecht tegen kanker, staat het koppel nog altijd zij aan zij.

Ellen DeGeneres en Portia De Rossi

Ellen DeGeneres en Portia De Rossi vormen sinds 2004 een koppel. Het koppel trouwde in augustus 2008 in Beverly Hills. De twee maakten destijds gebruik van een korte periode waarin het homohuwelijk legaal was in Californië. Ze zijn nog steeds dolgelukkig samen.

Elton John en David Furnish

Elton John liep filmmaker David Furnish in 1993 tegen het lijf. Ze trouwden in 2005. Het duo heeft twee kinderen: Zachary en Elijah. Elton John kwam in 1976 uit de kast als biseksueel, in een tijd dat dit niet gebruikelijk was voor populaire zangers. Hij trouwde eerst met een vrouw in 1984, maar dat huwelijk strandde al in 1988.

Michael Douglas en Catherine Zeta Jones

Michael Douglas trouwde in 2000 met Catherine Zeta-Jones. Bij hun eerste ontmoeting zou Michael gezegd hebben dat hij de vader van haar kinderen wou worden. Dat werd realiteit, want hun zoon Dylan kwam in 2000 ter wereld. In 2003 kwam daar Carys bij. In 2013 nam het koppel even een pauze, maar intussen zijn ze weer gelukkig samen.

Anna Kournikova en Enrique Iglesias

Anna Kournikova en Enrique Iglesias vormen al sinds 2001 een stel. Ze leerden elkaar kennen op de set waar Enrique's videoclip voor zijn nummer Escape werd opgenomen. Toch zijn ze nog steeds niet gehuwd. "Ondanks ons langdurig samenzijn, hebben we nog geen plannen om te trouwen", zei Iglesias daar in 2017 nog over. Toch zijn ze heel gelukkig.

Tom Hanks en Rita Wilson

Na de scheiding van zijn eerste vrouw vond Tom Hanks de liefde bij Rita Wilson, die hij leerde kennen op de set van de sitcom 'Bosom Buddies'. In 1988 stapten ze in het huwelijksbootje. Ze kregen twee kinderen: Chester en Truman. Rita werd getroffen door borstkanker, maar hij bleef altijd aan haar zijde staan.