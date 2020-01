Soulja Boy toch aangeklaagd om kidnappingszaak MVO

30 januari 2020

21u00

Bron: ANP 0 Celebrities De ontvoeringszaak rond rapper Soulja Boy krijgt toch nog een staartje. Een vrouw heeft hem een jaar later aangeklaagd voor onder meer kidnapping en mishandeling, meldt TMZ donderdag.

De 29-jarige Crank That-rapper werd vorig jaar door de vrouw beschuldigd van ontvoering. Ze beweerde dat Soulja Boy haar na een feestje in zijn woning weigerde naar huis te laten gaan. De rapper zou haar meerdere keren hebben geslagen en met een pistool hebben bedreigd. Vervolgens werd ze urenlang vastgebonden aan een stoel. De assistent van de rapper zou haar pas hebben vrijgelaten nadat ze hem onder dwang oraal had bevredigd. De vrouw klaagt hem aan voor aanranding.

De zaak werd vorig jaar geseponeerd omdat het politieonderzoek onvoldoende bewijs had opgeleverd. Soulja Boy, oftewel DeAndre Cortez Way, heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Wel kwam de rapper erdoor toch behoorlijk in de problemen. De politie had voor het onderzoek een huiszoekingsbevel geregeld om bewijsmateriaal te verzamelen. Tijdens die zoektocht werden wapens aangetroffen, terwijl Soulja Boy nog in zijn proeftijd zat voor een zaak over wapenbezit uit 2014. Hij kreeg vervolgens een gevangenisstraf van 240 dagen en een taakstraf van 265 uur opgelegd. Zijn celstraf zat hij echter niet helemaal uit vanwege een cellentekort en goed gedrag.