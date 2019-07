Soulja Boy heeft dag na vrijlating uit gevangenis al nieuwe rechtszaak aan zijn been SD

15 juli 2019

21u56

Bron: ANP 0 Celebrities De Amerikaanse rapper Soulja Boy (28) is nog maar net weer op vrije voeten, maar heeft alweer een nieuwe rechtszaak aan zijn been. Omdat hij in april niet kwam opdagen voor een concert, wordt hij door de organisator van de show voor de rechter gesleept. Dat weet TMZ.

Zondag werd Soulja Boy, die in de cel zat voor wapenbezit, vervroeg vrijgelaten wegens goed gedrag en een celtekort. Helaas lijkt die vrijheid van korte duur, want de rapper wordt al opnieuw voor de rechter gesleept. In april moest Soulja Boy optreden in Alabama, maar net voor hij het podium op moest, zegde hij af. Zijn manager stuurde promoter William Hicks een sms’je om te zeggen dat de rapper zijn vlucht had gemist en daarom niet kon optreden. Hicks geloofde echter niets van dat resultaat en eiste via een brief zijn voorschot van 9.000 dollar terug. Hij kreeg daar nooit reactie op en benaderde de rapper vervolgens via sociale media. Nu antwoordde Soulja Boy wel, maar het antwoord was niet wat hij had gehoopt: de muzikant stelde dat hij "zijn reet afveegde met 9.000 dollar".

Video

De rapper ging echter wel door het stof en stuurde de concertorganisator een video waarin hij zijn excuses aanbood. Dat was voor Hicks echter onvoldoende, hij eiste publieke excuses. Een video dook op YouTube op, maar ook daarmee nam Hicks geen genoegen. Volgens ingewijden werkten beide partijen achter gesloten deuren aan een oplossing, maar stopte de gesprekken abrupt toen Soulja werd opgepakt.

Nu de rapper weer op vrije voeten is, zet Hicks de rechtszaak alsnog door. Hij eist inmiddels bijna 13.500 dollar van de rapper.