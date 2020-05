Sophie Turner voor het eerst gespot met babybuik MVO

27 mei 2020

17u03

Bron: Mirror 0 Celebrities Actrice Sophie Turner (24) en popzanger Joe Jonas (30) verwachten hun eerste kindje. Het gerucht deed al langer de ronde, maar nu er nieuwe foto’s zijn opgedoken van Sophie’s babybuik kunnen ze er niet meer omheen.

Het koppel ging samen wandelen op het strand in Californië, waar Sophie te zien was in een slobbertrui die haar buik moest bedekken. Even later werd ze echter nog eens gespot in de buurt van hun auto, waar ze zich omkleedde. Op die foto’s is duidelijk te zien dat de ‘Game Of Thrones’-actrice al enkele maanden in verwachting is.

Joe en Sophie bevestigden het fijne nieuws zelf nog steeds niet.

‘Game of Thrones’ star Sophie Turner was spotted out and about while pregnant in California. pic.twitter.com/BNMV6whpO7 Pop Tingz(@ ThePopTingz) link

NEW 📸 Pregnant Sophie Turner sisplays her growing baby bump as she enjoys a walk on the beach with her husband Joe Jonas in Santa Barbara, CA | May 25, 2020 pic.twitter.com/w4AkGU3L20 best of sophie turner(@ badpost_sophiet) link

Sophie an Joe in LA today ❤️ #SophieTurner @joejonas pic cred daily mail pic.twitter.com/CtEdJ3AaOB sophiet.fan.leigh(@ LeighSophiet) link