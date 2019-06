Sophie Turner verzweeg haar 'Game of Thrones'-auditie voor haar ouders: "Mijn moeder flipte toen ze het hoorde” SD

12 juni 2019

21u44

Bron: NME 0 Celebrities Toen Sophie Turner (23) jaren geleden auditie deed voor de rol van Sansa Stark in ‘Game of Thrones’, vertelde ze dat niet aan haar ouders. “Ze hebben het gewoon ontdekt”, zegt de actrice in Vogue Paris.

Toen Nina Gold, verantwoordelijke voor de casting van ‘Game of Thrones’, jaren geleden scholen in het Verenigd Koninkrijk bezocht, op zoek naar nieuw talent, kwam ze ook langs de school van Sophie Turner. “Ik deed auditie, net als al mijn vrienden", vertelt Turner. “Het leek ons gewoon leuk, een grappig ding om te doen. En dan kreeg ik telefoon dat ik opnieuw auditie mocht doen, en opnieuw.” Maar ondertussen had ze haar ouders nog steeds niets verteld.

“Mijn ouders ontdekten het toen ik in de zevende laatste ronde zat”, geeft Turner toe. “En dan flipte mijn moeder. Ze belde mijn vader en zei: ‘Ik weet niet of we dit kunnen doen’. Maar mijn vader zei: ‘Zwijg, ze wilde dit al heel haar leven doen. Je moet het haar laten proberen.’” Haar moeder liet haar uiteindelijk weten dat ze de rol gekregen had. “Ze sprong op me en zei: ‘Je hebt de rol!’ En we riepen rond en sprongen in het zwembad en aten de hele dag pizza. Het was de beste dag ooit.”