Sophie Turner probeerde een afspraakje met Matthew Perry te versieren

11 juni 2019

10u54

Bron: Page Six 0 Celebrities Ze mag dan nu gelukkig getrouwd zijn met Joe Jonas (29), maar jaren geleden hoopte Sophie Turner (23) op een afspraakje met Matthew Perry (49). Dat vertelt de ‘X-Men: Dark Phoenix’-actrice in een video op sociale media.

Het begon allemaal met een Twitter-bericht uit 2016. “Holy balls. Chanandler Bong himself repeteert een toneelstuk vlakbij mijn huis”, schreef Sophie Turner toen. In een video op Twitter legt ze uit dat ze een enorme ‘Friends’-fan is en dus behoorlijk onder de indruk was van de nabijheid van de acteur. Ze bedacht dus een plannetje om contact te leggen. “Elke dag liep ik blokje om naar mijn plaatselijke Budgens, een geweldige kleine supermarkt, en wanneer ik de hoek omdraaide zag ik Matthew Perry een sigaretje roken”, vertelt ze. “En ik kocht een aansteker bij Budgens zodat ik naar hem toe kon lopen en kon aanbieden om zijn sigaret aan te steken.”

Maar helaas liep het niet zoals gepland. Toen ze eindelijk voldoende moed verzameld had om Perry aan te spreken, was zijn sigaret al aangestoken. “Dat was gewoon gênant", klinkt het. “Toen dacht ik dat hij die tweet misschien zou zien en - ik weet niet - contact met me zou opnemen en een afspraakje met me zou regelen. Maar dat gebeurde niet.”