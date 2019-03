Sophie Turner over verloofde Joe Jonas: “Hij houdt meer van me dan hij van zichzelf houdt” SD

08 maart 2019

08 maart 2019

Bron: Glamour UK Sophie Turner (23), bekend als Sansa Stark uit 'Game of Thrones', heeft een beter besef gekregen van haar identiteit dankzij verloofde Joe Jonas (29). Dat vertelt ze in een interview met het magazine Glamour UK.

“Gedurende een hele lange periode had ik niet echt een besef van wie ik was”, vertelt ze. “Ik had een soort van identiteitscrisis: ik speelde al die mensen en groeide sneller op dan ik waarschijnlijk had moeten doen. Ik ben niet naar de universiteit geweest, of bracht niet veel tijd door met vrienden, dus een tijdlang kon ik alleen maar denken: ‘Wie ben ik?’” Dat veranderde toen ze haar verloofde, Joe Jonas, leerde kennen. “Een groot stuk van mijn geluk heeft nu te maken met de persoon waarop ik verliefd werd. Hij houdt meer van me dan hij van zichzelf houdt, en hij wil dat ik mijn eigen geluk vind. Dat was waarschijnlijk het belangrijkste: hij zette me aan om op zoek te gaan naar wie ik ben - en om mijn geluk te vinden in andere dingen dan acteren.” En dat heeft ze ook gevonden. “Ik houd van een goede schildersessie. Het is eigenlijk best tragisch: ik maak de meest verschrikkelijke schilderijen die je ooit hebt gezien, maar ik vind het wel leuk om te doen.”

Turner probeert haar privéleven zoveel mogelijk af te schermen, al blijkt dat niet gemakkelijk wanneer je als beroemde actrice een relatie hebt met een Jonas Brother. “Ik geniet veel meer van onze privé-momenten dan van de publieke. Ik ga ook niet zo vaak meer uit. Ik ben een echte kluizenaar. Als acteur is het belangrijk om één te kunnen worden met je personage, om een soort van anonimiteit te kunnen bewaren, maar dat is moeilijk als je samen bent met een Jonas Brother. Al denk ik dat de paparazzi achter Joe aanzit, ik ben alleen maar het meelopertje.”