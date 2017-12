Sophie Turner las het script van de 'Game of Thrones'-finale: "Iedereen was aan het huilen" MVO

07u19 0 Getty Images Sophie Turner Celebrities Nog voordat de opnames van het laatste seizoen van 'Game of Thrones' zijn gestart, heeft de Britse actrice Sophie Turner, die Sansa Stark speelt, bekend dat ze het niet droog heeft gehouden bij het lezen van het script van de allerlaatste aflevering.

"Het laatste seizoen wordt een mengeling van opwinding en depressie. Toen we onlangs met de acteurs het script lazen moest iedereen applaudisseren en huilen tegelijk", zei Sophie.

Wanneer de zes laatste afleveringen precies worden uitgezonden is nog niet bekend, maar de zender HBO meldt dat dat op z'n vroegst in 2019 is. De opnames van de laatste reeks gaan in juli volgend jaar van start.

De actrice zit voor de rest ook bepaald niet stil. Volgend jaar speelt ze de hoofdrol in de nieuwste 'X-Men-film' waar de fans al reikhalzend naar uitkijken: 'X-Men: Dark Phoenix'.