Sophie Turner is met eentje getrouwd, maar: “Vroeger had ik een pesthekel aan de Jonas Brothers” MVO

05 maart 2020

19u51

Bron: Elle 0 Celebrities ‘Game Of Thrones’-ster Sophie Turner (24) stapte vorig jaar in het huwelijksbootje met Joe Jonas (30), bekend van de populaire band The Jonas Brothers. Het had echter niet veel gescheeld of de match had nooit plaatsgevonden, want Sophie had naar eigen zeggen een pesthekel aan de boysband toen ze jonger was.

In een interview met Elle werd haar gevraagd of ze fan was van de band voor ze Joe kende. Waarop ze luidkeels lachend een volmondige ‘nee’ op antwoordde. “Integendeel”, bekende ze. “Mijn vriendinnen en ik hadden allemaal een pesthekel aan hen én hun muziek.”

Gelukkig voor Joe had dat niet veel met de jongens zelf te maken, maar vooral met Sophie’s liefde voor een andere band. “We waren enorme fans van Busted. En die hadden een liedje getiteld ‘Year 3000'. De Jonas Brothers hebben dat gecoverd, en scoorden er een enorme hit mee. Kort daarna ging Busted uit elkaar, en wij hebben de Jonas Brothers altijd de schuld gegeven van die breuk. We dachten dat ze hen weggeconcurreerd hadden.”

Hoe het dan toch zover gekomen is dat ze met één van hen trouwde? “Ik ging naar een feestje waar hij ook zou zijn, en ik had écht verwacht dat hij een eikel zou zijn die omringd was door security. Maar in realiteit had hij gewoon één van zijn vrienden meegebracht en feestte hij even hard als iedereen. We zijn aan de praat geraakt in een stil hoekje. Uren hebben we gebabbeld, zonder dat het saai werd. Het kwam heel natuurlijk. Kort daarna waren we onafscheidelijk en ging ik met hem mee op tour - ja hoor, met diezelfde Jonas Brothers. En de rest is geschiedenis...”

Ondertussen is ze over haar haat voor de band heen. Ze was zelfs te zien in de videoclip van ‘Sucker’, samen met de partners van Nick en Kevin Jonas.