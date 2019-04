Sophie Turner dacht aan zelfmoord tijdens eerste seizoen ‘Game Of Thrones’: “De kritiek was onverdraagbaar” MVO

17 april 2019

14u00 0 Celebrities ‘Game Of Thrones’-actrice Sophie Turner (23), die de rol van Sansa Stark speelt in de populaire HBO-reeks, bekende zopas in een interview dat ze zelfmoordgedachten had tijdens de opnames van het eerste seizoen. Ze was toen nog maar 15 jaar oud en de kritiek van kijkers kwam hard aan.

Dat onthulde ze in een interview met Dr. Phil tijdens zijn podcast ‘Phil In The Blanks’. “Mensen die naar de show keken hadden commentaar op mijn gewicht, op mijn acné, op mijn uiterlijk in het algemeen. Als jong meisje is het moeilijk om daarmee om te gaan”, klinkt het. Na een tijdje kwam de Britse actrice zelfs in een depressie terecht. “Destijds bleef ik volhouden dat ik helemaal niet zo depressief was, maar ik dacht vaak aan zelfmoord. Ik weet niet zeker waarom. Misschien was het een donkere fascinatie van me, maar ik dacht er constant aan. Ik heb het nooit echt geprobeerd. Ik denk dat ik er dan alsnog niet mee zou zijn doorgegaan, maar ik weet het niet.”

Die donkere gedachten begonnen vooral erger te worden toen ze in de puberteit terechtkwam, en ‘toen haar metabolisme begon te vertragen’. “Ik kon niet zomaar meer eten wat ik wilde zonder aan te komen, dus ik moest op mijn lijn gaan letten, of mensen noemden me dik en lelijk”, meent ze. “Daarnaast had men veel commentaar over mijn huid, terwijl het als tiener normaal is om acné te hebben. Maar toen geloofde ik dat nog allemaal. Ik dacht direct: ja, ik ben dik. Ja, ik heb acné. Ja, ik ben een slechte actrice.”

“Sociale media waren niet de reden dat ik depressief was, maar ze droegen er wel aan bij”, gaat ze verder. “Daar kon ik alle negatieve reacties lezen. Dat is eigenlijk nog altijd heel moeilijk om te verwerken, want mensen houden zich niet in. Ik worstel al vijf of zes jaar met mijn depressie, elke dag dat ik uit bed kom en ga werken zie ik als een overwinning.”