Songfestivalwinnares Lena is commentaar op 'pikante' foto's beu: "Sexy is niet hetzelfde als goedkoop"

24 juli 2019

De Duitse popster Lena Meyer-Landrut (28), bekend door het winnen van het Songfestival in 2010 met haar nummer 'Satellite', houdt op Instagram een pleidooi voor alle vrouwen. De zangeres deelde via haar profiel een foto in ondergoed, en maakt in het bijschrift duidelijk dat het oké is om je lichaam in de kijker te willen zetten. "Sexy is niet hetzelfde als goedkoop", schrijft ze.

Om haar boodschap kracht bij te zetten deelde Lena de open brief van topmodel Emily Ratajkowski. Zij heeft 23,6 miljoen volgers en trakteert haar publiek geregeld op pikante en (half)naakte beelden. Door haar foto’s komt Ratajkowski vaak onder vuur te liggen, waarna het model zich besloot in te zetten de boodschap te verspreiden dat vrouwen zich zelfzeker mogen voelen over hun eigen lichaam, zonder zich daarvoor te moeten schamen of als lustobject te worden aanzien.

“Ik maak me klaar voor voor een dag als een van mijn vele rollen in het leven - als student, model, actrice, vriend, vriendin, dochter, zakenvrouw. Ik kijk naar mijn reflectie in de spiegel en kijk in mijn eigen ogen. Ik hoor de stemmen in mijn hoofd die zeggen dat ik niet de verkeerde boodschap mag verspreiden. Maar wat is die boodschap precies?”, steekt ze van wal. “Er wordt geïmpliceerd dat je goedkoop bent als je sexy bent, omdat sexy zijn wilt zeggen dat je speelt met de verlangens van mannen. Voor mij, is sexy zijn een vorm van schoonheid, een vorm van zelfexpressie, iets dat miet gevierd worden, iets dat wonderlijk vrouwelijk is.”

“Waarom moet ‘seks’ iets zijn dat mannen van vrouwen kunnen nemen, en dat vrouwen opgeven? De meeste volwassen vrouwen maken kennis met ‘sexy’ vrouwen via porno of gephotoshopte afbeeldingen van beroemdheden. Is dat het enige voorbeeld van een seksuele vrouw die we de jonge vrouwen binnen onze cultuur zullen bieden? Waar kunnen meisjes kijken om vrouwen te zien die zelfverzekerd zijn om zelf te bepalen wanneer en hoe ze zich sexy willen voelen? Zelfs als seksualiteit door onze samenleving wordt vernederd, moet er ruimte zijn voor vrouwen om sexy te zijn wanneer zij daarvoor kiezen.”

Steun en bewondering

Net als Emily Ratajkowski wordt ook de Duitse Lena overspoeld door steun na haar bericht. De foto kreeg in geen tijd meer dan 160.000 ‘hartjes’, en onder de foto laten veel mensen hun respect en bewondering blijken. “Ik kan mij de haatcommentaren nu al inbeelden, maar waarom laat je Lena niet gewoon doen? Ze doet gewoon haar eigen ding” en ook “Wees zelfbewust. Wie dit verkeerd interpreteert, moet aan zichzelf werken.”

Het is lang niet de eerste keer dat Lena ‘uit de kleren’ gaat op Instagram. De popster deelt geregeld foto’s die als uitdagend kunnen beschouwd worden, en krijgt daar ook telkens de nodige commentaar op. “Is er iets mis met je? Waarom zet je steeds meer je lichaam op de voorgrond en niet je muziek?”, kreeg ze enkele dagen nog naar het hoofd geslingerd, toen ze een topless foto deelde vanuit de badkamer. En ook: “Als je geen likes krijgt, moet je jezelf maar naakt laten zien”. Nu laat Lena dus duidelijk zien dat ze zich niet laat kennen door de kritiek, en dat ze haar lichaam zo veel in de verf mag zetten als zij dat zelf wilt.