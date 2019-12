Solliciteert hij voor de rol in ‘The Wizard of Oz’? Kanye West schminkt zijn gezicht zilver KDL

We zijn al wel wat gewoon van Kanye West, maar toch slaagt de 42-jarige artiest er opnieuw in om ons versteld te doen staan. Voor zijn nieuwe optreden schminkte Kanye zijn gezicht helemaal zilver.

Kanye maakte zijn operadebuut in het Marine Stadium in Miami, maar daar viel hij niet op met zijn vocale prestaties. De fans (en niet zo fans) van de artiest waren vooral onder de indruk van zijn look. Niet alleen koos Kanye voor zichzelf en zijn collega’s zilveren gewaden uit om aan te trekken tijdens hun optreden, hij liet ook zijn gezicht schminken in diezelfde kleur. Een look waarmee hij erg aan de Tinnen Man uit de ‘The Wizard of Oz’ doet denken.

Tijdens zijn optreden had Kanye het ook voortdurend over God. “Ik weet dat God mij al lange tijd roept en dat de Duivel een afleiding voor me is geweest. Toen ik mijn dieptepunt bereikte, was God daar voor me. Hij liet me visioenen zien en inspireerde me”, klonk het ondermeer.