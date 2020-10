Sofia Vergara is de best betaalde actrice ter wereld, met dank aan corona GV

07 oktober 2020

13u06

Bron: Forbes 0 Celebrities Sofia Vergara (48) verdiende dit jaar maar liefst 43 miljoen euro, wat haar de best betaalde actrice ter wereld maakt. Dat bedrag heeft ze grotendeels te danken aan de Amerikaanse hitshow ‘Modern Family’, waarin ze de rol van temperamentvolle Gloria vertolkt. De Colombiaans-Amerikaans actrice stoot hiermee Scarlett Johansson van haar troon, die de titel vorig jaar kreeg. Tv-sterren boeren in 2020 dus beter dan filmsterren. De reden voor deze ommezwaai? Corona.

Maar liefst 500.000 dollar (424.929 euro) per aflevering. Zoveel verdiende Vergara als Gloria in de hitshow ‘Modern Family’, meldt zakenblad Forbes. Naast acteren heeft Vergara een een jeanscollectie bij de supermarktketen Walmart, een licentieovereenkomst van meubelen bij Rooms To Go en zetelt ze als jurylid in het nieuwe seizoen van ‘America’s Got Talent’. Per seizoen van deze talentenjacht mag ze 10 miljoen op haar bankrekening verwachten.

Shift in de entertainmentsector

Vergara haalt het grootste deel van haar inkomsten uit televisie- en streamingprojecten en kan de pandemie dan ook een geluk bij een ongeluk noemen. Corona heeft er dit jaar voor gezorgd dat talloze grote filmprojecten, die hun inkomsten vooral uit bioscoopbezoekers halen, hun productie moeten uitstellen, terwijl de lockdown streamingplatformen net gestimuleerd heeft. Filmsterren die hun grote winst uit films halen zakken dus in lijst van best betaalde acteurs en actrices. Een voorbeeld van zo’n actrice is Scarlett Johansson. Vorig jaar vergaarde Johansson als best betaalde actrice 56 miljoen dollar, dit jaar ‘maar’ 40 miljoen (34 miljoen euro). Daardoor staat ze niet eens meer in de top 10. Uitzonderingen op die lijst zijn filmsterren Angelina Jolie (45) en Emily Blunt (37), die respectievelijk met 35,5 en 22,5 miljoen dollar (30,2 en 19,1 miljoen euro) in de top 10 staan.

Groot verschil

Wat opvalt is dat, hoewel 43 miljoen dollar geen klein bedrag is, de best betaalde mannelijke acteur het dubbele verdient. Dwayne ‘The Rock’ Johnson (48) verdiende dit jaar 87,5 miljoen dollar (74,4 miljoen euro). Van dat bedrag is 23,5 miljoen afkomstig van zijn contract voor ‘Red Notice’, een nieuwe film van Netflix. In totaal sprokkelden de 10 best betaalde acteurs 545,5 miljoen dollar of zo'n 463,8 miljoen euro samen, terwijl hun vrouwelijke tegenhangers samen een bedrag bereikten van 254 miljoen dollar of zo’n 216 miljoen euro. Minder dan de helft dus.

De lijst van de 10 best betaalde vrouwelijke actrices in dollar

1. Sofia Vergara: 43 miljoen

2. Angelina Jolie: 35,5 miljoen

3. Gal Gadot: 31,5 miljoen

4. Melissa McCarthy: 25 miljoen

5. Meryl Streep: 24 miljoen

6. Emily Blunt: 22,5 miljoen

7. Nicole Kidman: 22 miljoen

8. Ellen Pompeo: 19 miljoen

9. Elisabeth Moss: 16 miljoen

10. Viola Davis: 15,5 miljoen