Sofia Richie danst in ondergoed op vaders hit 'All Night Long' MVO

10u20 0 Getty Images for Haute Living Sofia Richie en haar vriend Scott Disick Celebrities "Daddy issues?" vraagt het internet zich af. Sofia Richie (19) is op Instagram te zien in een filmpje waarin ze danst op 'All Night Long', een nummer van haar vader Lionel. Vreemd genoeg deed ze dat in haar ondergoed.

In slechts een onderbroek en een gekke kersttrui springt de jonge ster rond in de keuken. Ze werd gefilmd door haar veel oudere vriend, Scott Disick (34), die het filmpje achteraf ook online postte.

Fans weten niet goed wat ze erover moeten denken. "Ze ziet er vol zelfvertrouwen uit, het filmpje geeft een oncomfortabel gevoel. Waarom danst ze in haar ondergoed op een nummer van haar vader?" of "Ik heb zelden vreemde dingen gezien dan Sofia Richie die in de keuken van haar lief, in haar onderbroek en een kerstman-trui, een sexy dansje doet op een Lionel Richie liedje".