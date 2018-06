Sofia Richie (19) en Scott Disick (35) uit elkaar MVO

Bron: ANP 1 Celebrities Sofia Richie heeft de relatie met Scott Disick verbroken, meldt Us Weekly. De 19-jarige dochter van zanger Lionel Richie heeft de 35-jarige ex van Kourtney Kardashian aan de kant gezet omdat hij meerdere keren zou zijn vreemdgegaan.

Disick was eerder deze week bij een albumreleasefeestje van Kanye West. Hier zou de realityster in een dronken bui een schuine schaats hebben gereden met een onbekende blondine. En dat was de druppel die de emmer deed overlopen nadat Scott al eerder was vreemdgegaan tijdens een tripje naar Miami. "Hij heeft haar bedrogen in Miami en zij ontdekte dat en vertelde het aan haar vader", onthult een insider.

Het was vervolgens Lionel die zijn dochter ervan overtuigde om de relatie te beëindigen. "Hij zei dat hij haar uit zijn testament zou schrappen als ze haar relatie met Scott zou voortzetten. Hij beschouwt hem als een zeer slechte invloed op zijn dochter." Disick zou ondertussen niet echt onder de indruk zijn van de breuk. "Hij weet dat hij weinig kan doen. Sofia is verdrietig, maar sluit zich aan bij haar familie en Lionel omdat ze beseft hoe ernstig dit is."

Sofia en Scott werden vorig jaar mei voor het eerst samen gezien, maar pas in september gaven de twee toe dat ze een relatie hadden. Vorige week leek er nog niets aan de hand toen het stel Scotts verjaardag vierde op het tropische eiland St. Barths. Richie postte een foto van zichzelf met Scott in de zee. "Gefeliciteerd schat! Bedankt dat je jezelf bent. Ik hou van je", schreef ze erbij.

