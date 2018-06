Soap-acteur Robert Mandan (86) overleden SD

04 juni 2018

10u00

Bron: ANP 0 Celebrities De Amerikaanse acteur Robert Mandan is overleden. Hij stierf op 29 april in Los Angeles na een lang ziekbed, bevestigt een vriend tegenover The Hollywood Reporter. Mandan is 86 jaar geworden.

Mandan speelde gedurende zijn carrière tientallen rollen, waarvan zijn rol als Chester Tate in de ABC-serie 'Soap' de bekendste is. Ook was hij te zien in soaps als 'Santa Barbara', 'Days Of Our Lives' en 'General Hospital'.