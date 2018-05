Snow Patrol-fan mag legendarisch moment 7 jaar na 'Music For Life' opnieuw beleven MVO

29 mei 2018

Op Music For Life in 2011 had Yaiza een bijzonder momentje met Snow Patrol-zanger Gary Lightbody. Ze hield een kartonnen bordje met 'Teken mijn cd!' naar boven, en hij deed het nog ook. Nu mocht ze dat opnieuw doen, maar kreeg ze eindelijk ook de kans om de band te ontmoeten.