Snoop Dogg zamelt 45 miljoen dollar in voor investering in cannabis

15 maart 2018

08u32

Rapper Snoop Dog heeft zijn schouders onder een wel heel bijzonder project gezet. Zo zamelde hij 45 miljoen dollar in om te investeren in... cannabis. Dat deed hij vooral met de hulp van kleine bedrijven en investeerders. Het geld zal naar de cannabis-industrie gaan.

'Smoke Weed Every Day' is één van zijn grootste hits, en hij lijkt het nog te menen ook. Op dit moment heeft Casa Verde, het investeringsfonds van de rapper, geïnvesteerd in acht bedrijven. Het gaat om bedrijven die zich bezighouden met cannabis: van hulpmiddelen voor het kweken ervan tot mediabedrijven. Alleen bedrijven 'die daadwerkelijk planten aanraken', vallen buiten de boot. Volgens het fonds investeert het 'in pikhouwelen en schoppen'.

Snoop Dog ziet veel mogelijkheden in de cannabissector. Een woordvoerder van het fonds merkt op dat de industrie in de kinderschoenen staat en nog niet wordt geplaagd door logge bedrijfsstructuren. Er is maar één probleem: in de VS blijft cannabis voorlopig nog illegaal. De rapper gokt dus op het feit dat daar binnenkort verandering in zal komen.

In januari kondigde minister van justitie Jeff Sessions echter aan dat hij het huidige beleid, waardoor in verschillende staten van de VS ongestraft marihuana kan worden aangeschaft, wil terugdraaien. Begin deze maand kwam hij deels op zijn woorden terug. Tijdens een speech in Georgetown gaf hij toe dat de Amerikaanse justitie zich niet zal bezighouden met kleine marihuanagerelateerde zaken. Het is dus nog afwachten wat de definitieve beslissing zal worden.