Snoop Dogg investeert met succes in Zweedse start-up SDE

08 augustus 2019

20u19 0 Celebrities Je zou het hem niet meteen aangeven, maar Snoop Dogg (47) is een heuse zakenman. De rapper investeerde in januari in het Zweedse betaalbedrijf Klarna. Een goede zet, zo blijkt, want het fintech-bedrijf is ondertussen de meest waardevolle start-up van Europa geworden.

5,5 miljard dollar is Klarna ondertussen waard. Daarmee is het de meest waardevolle fintech van Europa. Het Zweedse bedrijf verwerkt dagelijks 1 miljoen betalingen in 130.000 webwinkels in 14 landen. In januari investeerde Snoop Dogg dus in het bedrijf, maar hoeveel hij net neertelde, is niet bekend. Hij kreeg in ruil wel een minderheidsbelang aangeboden. Dat de start-up het nu zo goed doet, is dus ongetwijfeld ook goed nieuws voor de Amerikaanse rapper.

Deze maand zou er trouwens een nieuw album van Snoop Dogg verschijnen, ‘I Wanna Thank Me’.