Snoop Dogg heeft alwéér nieuwe naam: hij gaat voortaan door het leven als... Smoooth Dogg TDS

17 januari 2019

17u01

Bron: ANP 0 Celebrities Klarna, leverancier van betaaloplossingen voor webshops en Zweedse bank, bundelt de krachten met rapper en internationaal icoon Snoop Dogg. Alhoewel... De artiest gaat alweer met een nieuwe naam door het leven. Voor Klarna betekent dit dat Smoooth Dogg nu het gezicht wordt van de meest recente campagne.

Het bedrijf kondigde donderdag aan dat Snoop Dogg minderheidsaandeelhouder wordt. Voor Snoop Dogg, pseudoniem van Calvin Broadus, is dit een onderdeel van zijn internationale investeringsstrategie.

“Ik heb gezocht naar mogelijkheden om mijn portfolio van investeringen in tech uit te breiden naar Europa”, laat de rapper weten. “Als ik kijk naar hoe Klarna opereert en de status quo uitdaagt, is het een match made in heaven.”

Door de jaren heen voerde Snoop Dogg al diverse artiestennamen. Zo ging hij al door het leven als Snoopzilla, Snoop Lion, Snoop Doggy Dogg, Bigg Snoop Dogg en Snoopadelic.

Snoop Dogg is naast rapper ook platenproducent en acteur. Zijn muzikale carrière begon in 1992 toen hij werd ontdekt door rapper en producer Dr. Dre. Hij heeft sindsdien meer dan 37 miljoen platen wereldwijd verkocht.