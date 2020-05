Snoop Dogg gaat viraal met ‘Frozen’-filmpje LOV

18 mei 2020

09u24 0 Celebrities Snoop Dogg ging het afgelopen weekend viraal met een wel heel opvallend filmpje. Daarin luistert de rapper naar ‘Let It Go’ uit de film ‘Frozen’, en dat blijkt heel wat mensen blij te maken.

In het filmpje zien we hoe Snoop Dogg in zijn auto zit terwijl hij luistert naar ‘Let It Go’, de onvergetelijke oorwurm uit de Disney-film ‘Frozen’. Waar hij eerst doods voor zich uitstaart, moet hij na enkele seconden lachen. “Ik moest in mijn auto komen zitten om hier naar te luisteren. Laat het los!”, zegt hij, genietend van de muziek. “Laat het gewoon los, binnenkort mogen we weer buiten”, eindigt hij.

De video ging dan ook als een lopend vuurtje rond op sociale media. “Kunnen we het hebben over Snoop Dogg die naar ‘Frozen’ luistert in de auto?”, schrijft een Twitteraar, waarmee ze meer dan 400.000 likes haalde. “Hij heeft smaak!”

i would like to talk about this video of snoop dogg listening to the frozen soundtrack in his parked car pic.twitter.com/v46yLAwFwl amy brown(@ arb) link