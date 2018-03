Sneller, leuker, groffer: hoe Jennifer Lawrence het slachtoffer is geworden van haar 'cool-girl'-persona MVO

24 maart 2018

06u00 0 Celebrities Jennifer Lawrence (27) brak door dankzij haar rol in 'The Hunger Games', en is sindsdien niet meer uit de filmwereld weg te denken. Niet alleen op het grote scherm, maar ook daarnaast zijn alle ogen op haar gericht. Haar reputatie als coole, spontane en grofgebekte spetter maakte haar dé it-girl van Hollywood. Jammer genoeg is het diezelfde reputatie die haar voorgoed in een hoekje zal drijven.

Vier jaar geleden bereikte Jennifer Lawrence het hoogtepunt van 'cool': ze was zowel op promotour voor 'American Hustle' als 'The Hunger Games: Catching Fire', twee kaskrakers van formaat waarin ze belangrijke rollen vertolkte. Drieëntwintig was ze destijds, en de wereld lag aan haar voeten. Haar immense populariteit verkreeg ze net zozeer door als gaste te verschijnen in talkshows, dan door haar acteerprestaties. Haar spontane, ongedwongen en vaak vuil gebekte verhalen deden haar het hart van het wereldwijde publiek winnen.

Ze zat comfortabel op het randje tussen schattig en 'boers', een grofgebekte engel: met een tandpastaglimlach had ze het over "butt plugs" op live-tv, ze sloeg champagne achterover alsof het limonade was, ze struikelde op de trap van de Oscars en lachte zichzelf vierkant uit...

Van cool girl tot 'gone girl'

Een perfecte representatie van Gillian Flynn's concept van een cool-girl in het boek 'Gone Girl'. Een vrouw werd daarin zodanig gebrandmerkt als het perfecte personage dat ze speelde in een kinderverhaal, dat haar ware identiteit onderdrukt werd. Zo gebogen liep ze onder de verwachtingen van anderen. "Het coole meisje zeurt nooit", beschrijft Flynn. "Ze wil slechts één van je frietjes proeven omdat ze zélf al een gigantische maaltijd besteld heeft. Ze is het beeld van zelfvertrouwen en van vrouwelijkheid. Ze weet wat ze wil, en wat ze wil is één van de jongens zijn."

Een ideaal dat bij de tijdsgeest past en zich aansluit bij de steeds groeiende honger naar feminisme.

Lawrence speelde nooit een 'cool girl' op het grote scherm. In tegendeel, in 'The Hunger Games', 'The Silver Linings Playbook', 'Winter's Bone' en 'American Hustle' speelde ze voornamelijk onrustige vrouwelijke antagonisten. Het is enkel op de rode loper dat ze met de titel aan de haal gaat.

Van kwaad naar erger

Waar ze eerst geprofileerd werd als een eerder gereserveerde twenty-something met een mooi gezichtje, gaat het nu volledig de andere kant op. Waarschijnlijk gebeurde dat aanvankelijk onbewust. Maar telkens Lawrence iets deed dat haar persona bevestigde, werd dat lang en breed in de kijker gezet: Veuve Clicquot drinken uit de fles tijden een picknick, door het lint gaan wanneer Jack Nicholson haar feliciteert met haar Oscar - die momenten werden GIF's, headlines en 'bewijs' van haar authenticiteit. Het succes van die 'Jennifer Lawrence is net als wij'-mentaliteit is ook haar PR niet ontgaan.

De laatste tijd worden dat soort scenario's dus opgeblazen en persoonlijk naar buiten gebracht. Een Snapchat waarop Lawrence half-geschminkt zit te wachten op Emma Stone, omdat die laatste dan toch niet naar een feestje wilde gaan. Een talkshow waar ze eigenhandig een halve fles rum soldaat maakt en dronken praatjes verkoopt. Een 'onbewaakt moment' tijdens de Oscars, waar ze met een glas witte wijn in de hand over enkele rijen stoeltjes klimt om tot bij diezelfde Emma Stone te geraken.

Ontmaskerd

Waar het moet lijken alsof Lawrence nergens om geeft, zit er net een netjes uitgedokterde strategie achter. Als brutaliteit werkt, dan moet het allemaal spontaner, gewaagder en - ja hoor - véél brutaler. Niet ongewoon, moeten we opmerken, want haast élke acteur of actrice heeft een off-screen persona.

Dat vormt nu echter een probleem voor de jonge actrice, want hoe kan ze zichzelf blijven overtreffen? Vanaf 2014 begon het op te vallen dat de 'naturel' van die zogenaamde spontane momentjes begon te vervagen - toen ze voor het tweede jaar op rij struikelde tijdens de Oscars.

Twitter-gebruikers begonnen te reageren op het georchestreerde gevoel. De algemene consensus was niet langer "Ach, J. Law is J. Law", maar eerder: "Als Jennifer Lawrence thuis in haar eentje valt, is het dan nog steeds grappig? Gedraagt ze zich dan ook zo?" of "Dat is nep. Zo Anne Hathaway, zo niét Jennifer Lawrence, toch?!"

Schoenen uit, persona aan

Toch wel, zo blijft maar blijken. Tijdens de Golden Globes in 2016 riep ze vanaf het podium naar een reporter dat hij zijn telefoon moest wegleggen, en in het 'nu' moest leven. Vreemd, maar het wordt nog gekker. Zo kwam ze in opspraak omdat ze naar eigen zeggen 'haar kont had gekrabd aan heilige stenen' tijdens opnames op Hawaï.

In een aflevering van de Late Night Show, dit jaar, trok ze haar schoenen uit tijdens het interview. Zo kon ze met haar voeten op de zetel gaan zitten. Terwijl liet ze zich regelmatig een glas alcohol bijschenken. Op de rode loper gedraagt ze zich als een kwajongen, en staat ze steevast met een gek gezicht op de foto.

Niet om te lachen

Maar wat als het allemaal even niet meer grappig is? Eind 2014 werd haar telefoon gehackt. Tientallen naaktfoto's die eigenlijk alleen voor haar vriend bedoeld waren overspoelden het internet. Iedereen verwachtte ten volste dat Lawrence het voorval met de glimlach op zou nemen, maar dat was absoluut niet het geval.

"Ik ben razend", klonk het geschrokken in Vanity Fair. "Het is niet omdat ik bekend ben dat ik hierom heb gevraagd. Het is mijn lichaam en ik kan niet geloven dat iemand zoiets zou doen! Ik wil niet geloven dat we in dat soort wereld leven..." Er kon geen enkel grapje vanaf. Logisch, eigenlijk - maar in haar geval verraste het, en stelde het in sommige kringen zelfs een beetje teleur: een kwade vrouw is namelijk niet cool of 'chill', ook niet als die woedde gerechtvaardigd is. De eerste symptomen van een schadelijk, over-simplistisch imago.

Teleurstellend op het scherm

Waarom zo'n imago dan in stand houden? Wel, ze is één van de grootste sterren ter wereld, maar stelde toch verrassend vaak teleur. Voor 'Joy' (2015) kreeg ze een Oscarnominatie, maar de film werd verder eerder slecht ontvangen door het grote publiek. Ook 'Serena' (2014) scheerde niet bepaald hoge toppen. 'Passengers' (2016) kreeg zelfs bakken vol kritiek omdat er volgens kijkers geen sprake was van een romance, maar van het Stockholmsyndroom. Om nog maar te zwijgen over 'Mother!', een film onder regie van Darren Aronofsky - met wie ze ook een relatie begon. De prent werd niet op prijs gesteld door het publiek noch door critici, en werd universeel beschreven als 'vreemd'. Ook op haar laatste productie, 'Red Sparrow', zijn de reacties nogal lauw.

Naast het scherm bleef ze wel boeien, zo lang ze maar 'coole dingen deed'. Wanneer ze haar imago leek tegen te spreken, werd er ronduit mee gelachen. Een vriendje dat niet kon doorgaan voor een bad boy: "Ze is aan het daten met een kerel die zich kleedt als de drama-leerkracht uit een Disney Channel film". Een serieuze oproep om vrouwen evenveel te betalen als mannen als het om hetzelfde werk gaat, ook in de showbizzwereld: "Wow, eerst was ze tof, nu is het naar haar hoofd gestegen". Drinkt ze op tv? Dan is het grote nieuws van de dag dat ze een drankprobleem heeft. Meent ze dat ze zich een jaar wil terugtrekken uit de filmwereld om zich te focussen op het stoppen van corruptie binnen de politiek? Dan wordt het van tafel geveegd als oninteressant. De laatste tijd komt ze vooral in de media door de taal die ze gebruikt om het misbruik van Weinstein te beschrijven, niet vanwege de 500.000 dollar die ze uit goodwill doneerde aan Time's Up. Een hoge prijs voor de spotlights.

Humor boven talent

Misschien nog het meest tragische aan de situatie, is dat Lawrence wel degelijk over een rijkelijke portie acteertalent beschikt, zeker wanneer je haar vergelijkt met haar leeftijdsgenoten. Het probleem is dat ze die skills nu vooral moet gebruiken naast de set, in plaats van erop.

Als gevolg zijn mensen haar gaan zien als een bepaald soort actrice, het soort dat zich niet meer bezighoudt met kleine, integere producties, maar van het scherm moet spatten in grote blockbusters. Dat terwijl haar performance in het kunstige 'Winter's Bone' wel degelijk memorabel genoeg was om haar - met enige goodwill - de Meryl Streep van de volgende generatie te noemen.

De laatste tijd wordt Lawrence zichtbaar meer gefrustreerd omdat iedereen "haar punt lijkt te missen". Haar films worden verkeerd begrepen of verkeerd aan de man gebracht, en trekken het verkeerde publiek aan. Wie ze écht wil bereiken, kan ze niet meer bereiken. Nu ze bijna dertig is, wordt ze nog steeds geportretteerd als een dwaze, plooibare twintiger, en dat knaagt.

Eigen Keuzes

Haar nonchalante persona doet ook onterecht vermoeden dat ze kwetsbaar en goedgelovig is. "Laatst dacht iemand dat ik gedwongen werd om een buiten een jurk te dragen terwijl al mijn mannelijke collega's dikke jassen aan hadden", vertelde ze kwaad op Facebook, nadat er alweer een klein mediarelletje rond haar was ontstaan. "Waarom zou iemand denken dat iemand me daartoe zou kunnen dwingen? Dat was een prachtige Versace jurk! Ik zou daar nooit of te nimmer een jas over dragen. Dat was mijn keuze, en dat maakt me niét minder feministisch! Dit maakt me echt doodmoe."

Het is duidelijk: Jennifer Lawrence wil gezien worden als een volwassene, een doorwinterd actrice, iemand die persoonlijke groei heeft doorgemaakt, haar eigen keuzes in handen neemt én een gestaafde mening heeft over politiek en maatschappij.

Als Jennifer haar impasse wil ontgroeien, zal ze echter haar reputatie los moeten laten. Jammer genoeg zal dat niet zo makkelijk zijn als het opbouw ervan.

Zoals een criticus opmerkte na het zien van haar laatste film: "Het is tragisch om te zien hoe hard ze via het scherm probeert los te breken van haar imago. Haar reputatie is een cel geworden. Ontsnappen, dat is haast onmogelijk, want de sleutels gaf ze jaren geleden al uit handen aan haar publiek..."

Binnenkort speelt Lawrence de hoofdrol in 'Bad Blood'. Daarin vertelt ze het verhaal van Elizabeth Holmes, een ondernemer in de biotech-industrie die op enkele jaren tijd wereldberoemd wordt. Maar wanneer men het bedrijf begint te onderzoeken wordt haar integriteit in vraag gesteld. Nu is het afwachten of die serieuzere prent - die metaforisch sterk aanleunt bij haar eigen situatie - alsnog de sleutel tot haar creatieve vrijheid zal betekenen.