Slimmerik betaald om examens te doen: hoe ‘Desperate Housewives’-ster en andere celebs hun kinderen op topuniefs kregen Guy Van Vlierden

14 maart 2019

00u00 0 Celebrities Een smak geld en het handschrift van dochter of zoon. Veel meer hadden rijke Amerikaanse ouders, onder wie Hollywoodactrices zoals 'Desperate Housewives'-ster Felicity Huffman, niet nodig om hun kinderen binnen te krijgen op een topunief zoals Stanford of Yale. Een échte bolleboos deed simpelweg het ingangsexamen. Maar het bedrog kwam uit, en zowel de celebs als de spilfiguur zijn aangeklaagd.

Officieel runde William 'Rick' Singer een bureau voor studiebegeleiding in het Californische stadje Newport Beach. Maar in werkelijkheid deed hij veel meer voor rijkeluiskinderen van wie de ouders aasden op gegarandeerd succes. Intelligentie kan je nu eenmaal niet kopen, en wie later wil schermen met studies aan een prestigieuze universiteit, moet bij de ingangsexamens tot de besten behoren.

Nét niet te slim

'The Key', zo heet het bedrijf van Singer - een verwijzing naar de sleutel tot dat succes. Het systeem was simpel: ofwel liet hij het examen meteen door iemand anders afleggen, ofwel zorgde hij dat de antwoorden van het rijkeluiskind achteraf verwisseld werden met die van zijn bolleboos. Daarvoor kocht hij examenbegeleiders om.

Zijn bolleboos was Mark Riddell, een 36-jarige slimmerik uit Florida, die er telkens feilloos in slaagde om de gewenste uitslag te behalen: hoog genoeg om geselecteerd te worden, maar ook niet overdreven veel hoger dan de kandidaat-student bij vroegere proeven had gescoord - want dan zou het gesjoemel opvallen.

In het gerechtelijk dossier zitten e-mailcorrespondenties waarin Singer aan de ouders vroeg naar de punten van die vorige examens, maar ook naar het handschrift van hun kind. "Voor wie het aanbelangt, dit verschaft een voorbeeld van mijn huidige schrijfstijl", zo staat er in verschrikkelijke hanenpoten op een ingescand briefje dat de CEO van een marketingbedrijf aan Singer bezorgde om haar zoon ingeschreven te krijgen.

Zogezegd liefdadigheid

Er was nog een tweede techniek, die zich entte op het immense belang dat universiteiten in de VS hechten aan sport. Omdat ze graag uitpakken met de trofeeën die hun studententeams behalen, laten ze jongeren die al op topniveau sporten soms ook toe buiten de examens om. Daartoe volstaat een voordracht door een universiteitscoach - en van hen had Singer er ook meerderen in zijn zak.

De pogingen om absolute klunzen af te schilderen als topatleten, gingen ver. Zo werd er zelfs bewijsmateriaal bijeen gefotoshopt, waarbij het hoofd van de aspirant-student op het lichaam van een bedreven sporter werd geplakt. Eenmaal aanvaard, kon de student vermijden dat hij door de mand zou vallen: door een blessure te veinzen, of weg te blijven uit het sportteam onder het mom van een te druk studieschema.

De meeste ouders betaalden bedragen tussen 200.000 en 400.000 euro per kind, maar in zeker één geval liep dat op tot een miljoen - en er zou zelfs een ouderkoppel zijn dat Singer een totaalbedrag van 5,7 miljoen heeft betaald, al is niet duidelijk op hoeveel kinderen dat sloeg. De betalingen werden vermomd als giften aan een liefdadigheidsinstelling waarmee Singer officieel kansarme studenten hielp.

Tenniscoach van Obama's

Singer streek minstens 22 miljoen euro op door het bedrog, waarmee hij begon in 2011. Hij heeft al schuldig gepleit en riskeert nu 65 jaar celstraf. Op de lijst van aangeklaagden staan nog 49 andere namen - onder wie bolleboos Riddell, de omgekochte examinatoren en coaches van de universitaire sportteams. Eén van hen is Gordon Ernst, een man die ooit nog tennisleraar was van Michelle, Malia en Sasha Obama. Hij zou twaalf klanten van Singer hebben binnengeloodst op de universiteit van Georgetown en daar ruim 2,3 miljoen euro aan hebben verdiend. Ook bij de 33 ouders die aangeklaagd zijn, zitten er bekende figuren. Zo zou actrice Felicity Huffman - bekend van 'Desperate Housewives' en de film 'Transamerica', waarvoor ze in 2006 een Oscarnominatie kreeg - vervalste toelatingsexamens voor haar beide dochters hebben gekocht.

De twee dochters van actrice Lori Loughlin ('Full House' en Netflix-opvolger 'Fuller House') en modeontwerper Mossimo Giannulli lieten zich door Singer dan weer transformeren tot volleerde roeisters, om aan de University of Southern California binnen te raken. Dat kostte hun ouders een klein half miljoen. Er staan zelfs professoren op de lijst van ouders, maar tot nu toe heet er geen bewijs te zijn dat de betrokken universiteiten op de hoogte waren. En ook van de studenten die zich door Singer lieten bedienen, is er niemand aangeklaagd.