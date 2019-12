Slecht nieuws voor fans: Ed Sheeran last alweer een lange pauze in MVO

24 december 2019

13u40 1 Celebrities Ed Sheeran weet dat je er geen doekjes om moet winden als je slecht nieuws hebt, dus hij valt meteen met de deur in huis: “Hallo iedereen, ik ga alweer een pauze inlassen”, schrijft hij op Instagram.

“De tour voor mijn ‘Divide’-album heeft mijn leven op zoveel manieren veranderd, maar nu is die voorbij en is het tijd om wat meer van de wereld te zien. Ik heb non-stop gewerkt sinds 2017 en ik ga een adempauze nemen om te reizen, te schrijven en te lezen.”

Wie had gehoopt op een update tussendoor, is eraan voor de moeite. “Ik zal niets meer posten op sociale media zo lang mijn pauze duurt. Aan al mijn familie en vrienden: ik zie je wel wanneer ik je zie, en aan al mijn fans: bedankt om zo’n geweldig publiek te zijn. Ik beloof dat ik terugkom met nieuwe muziek wanneer de tijd rijp is, en wanneer ik een beetje meer geleefd heb én dus meer dingen heb om over te schrijven.”

De laatste keer dat Sheeran zo’n bericht de wereld in stuurde liet hij 18 maanden lang niets meer van zich horen. Daarna kwam hij opeens op de proppen met een nieuw album. Het gerucht gaat dat hij deze keer een pauze wil inlassen omdat hij een familie wil beginnen met zijn vriendin, Cherry Seaborn. Misschien kondigt hij binnen 18 maanden dus geen album aan, maar wel een zoon of dochter?