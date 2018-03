Slecht nieuws voor Donald Trump jr.: echtgenote Vanessa vraagt scheiding aan SD

15 maart 2018

23u03

Bron: ANP 0 Celebrities Vanessa Trump (40), de schoondochter van de Amerikaanse president Donald Trump, wil scheiden van haar echtgenote Donald Trump jr.. Vanessa heeft donderdag de scheiding aangevraagd bij de rechtbank van Manhattan, meldt Page Six.

Vanessa kiest voor een scheidingsprocedure zonder een juridische strijd over de zeggenschap over hun vijf kinderen en de verdeling van hun bezittingen. Dit duidt erop dat de ex-geliefden onderling al afspraken gemaakt over de kinderen. Ze waren sinds 2005 getrouwd. Hun kinderen zijn tussen de drie en tien jaar oud.