Slapen als een topmodel: de zes onontbeerlijke stappen volgens Elle Macpherson SD

04 februari 2019

15u00 0 Celebrities Er op je 54ste nog altijd uitzien als een supermodel, het is niet iedereen gegeven. De Australische schoonheid Elle Macpherson slaagt er wel in om haar looks te behouden, maar daar moet ze wel wat voor overhebben. Een uitgebreide routine voor het slapengaan bijvoorbeeld.

Elle Macpherson werd in haar hoogdagen geroemd voor haar frisse uiterlijk, en kreeg niet voor niets de bijnaam ‘The Body’. Nu ze wat ouder is moet ze toch wat meer opletten wat ze doet, vertelde ze in een blogpost op beautywebsite ‘Get The Gloss’. Een goede nachtrust is daarbij erg belangrijk. Zo schrijft ze: “Ik heb geleerd om beter te slapen in de laatste jaren, en ik ben nu een solide zeven-uren-per-nacht-meisje. We hebben ons schoonheidsslaapje nodig, dat is een wetenschappelijk feit.”

Om ervoor te zorgen dat ze die zeven uren slaap wel degelijk haalt, creëerde Macpherson een uitgebreid stappenplan dat ze elke dag nauwgezet opvolgt. Zo probeert ze dagelijks een frisse neus te halen. Daarnaast vindt het topmodel het belangrijk om tijd door te brengen in de sauna of een stoombad. Volgens haar houdt dat haar flexibel, vermindert het pijn en stress en verbetert het de bloedcirculatie. Haar avondeten wil ze graag om 18 uur ‘s avonds voor haar neus hebben staan, zodat ze genoeg tijd heeft om het vervolgens te verteren. Daarna is het tijd voor een potje kalmerende thee. Die drinkt ze een uur voor ze gaat slapen. Macpherson zorgt er ook voor dat ze altijd wat lavendelgeur op haar kussen heeft gesprayd. Dat zorgt er mee voor dat de slaapkamer een oase van rust wordt, klinkt het.

Als het topmodel dan nog altijd problemen heeft om in te slapen, gaat ze op haar rug liggen, met haar voeten omhoog tegen de muur en gespreide armen. Die houding houdt ze dan vijf minuten vol, waarna ‘The Body’ echt klaar is om te gaan slapen.