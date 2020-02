Slanke Adele straalt op afterparty Oscars: “Zo’n prachtig zandloperfiguur” SDE

Dat Adele (31) behoorlijk wat kilo's kwijt is dankzij een aangepast dieet en een streng sportregime, dat weten we ondertussen al. Tegenwoordig verbergt ze haar nieuwe figuur dan ook niet langer. Zondagavond was de zangeres aanwezig op de Oscar-afterparty van Jay-Z en Beyoncé.

Adele - in een glinsterende luipaardjurk - deed heel wat hoofden draaien op de Oscar-afterparty van Jay-Z en Beyoncé op zondag. Verschillende bronnen vertellen aan PEOPLE dat de zangeres er stralend uitzag. “Ze zag er nog steeds als zichzelf uit, maar toch anders. Prachtig, maar bijna onherkenbaar”, vertelt iemand. Ook de Poolse tv-presentatrice Kinga Rusin, die een foto met Adele op Instagram postte, was onder de indruk. “Ik praatte met Adele over... schoenen", schreef ze in het bijschrift. “Iedereen krijgt bij de inkom slippers om te dragen. En dus had ik met Adele een gesprek over mijn hoge hakken." Een andere bron laat weten: “Ze zag er zo knap en zo groot uit. Ze had een smalle middel en een prachtig zandloperfiguur in die luipaardjurk. Ze deed haar schoenen uit en danste op de dansvloer. Daarna ging ze bij Nicole Richie zitten en de twee hebben een tijdje gepraat.”

Fitnessmicrobe

Adele is al even bezig met afvallen. In oktober verscheen ze voor het eerst in het openbaar met een duidelijk strakkere lijn op het verjaardagsfeestje van Drake. Toen postte ze foto’s van de avond met daarbij de caption “Vroeger huilde ik, nu zweet ik”. Al snel werd duidelijk dat de ‘Hello’-zangeres gebeten was door de fitnessmicrobe - niet toevallig na de scheiding van haar man Simon. Volgens insiders rijgt ze de pilates-klassen aan elkaar en sport ze ook met behulp van een personal trainer. Zo viel ze in totaal al een slordige 20 kilo af.

Vrienden van de zangeres vertelden in People al dat Adele wilde afvallen voor haar 7-jarige zoontje Angelo. “Het is gemakkelijk om te focussen op haar fysieke transformatie, maar dit draait om iets groter. Ze kwam op een punt waar ze zich niet goed in haar vel voelde. Ze wist dat er iets moest veranderen, want ze wilde de gezondste moeder zijn die ze maar kon zijn. Ze focuste zich dan ook vooral op hoe ze gezonder kon zijn en hoe ze haar lichaam beter kon behandelen. Het ging niet om gewicht verliezen. Ze verloor kilo’s omdat ze minder ging drinken en écht voedsel ging eten. Maar ze is gek van haar fysieke transformatie. Ze is veel zelfverzekerder, kleedt zich anders en lijkt in het algemeen gelukkiger.” En dat uit zich op verschillende manieren, klinkt het. “Ze is een nieuwe vrouw, al heeft ze nog steeds hetzelfde geweldige gevoel voor humor. Ze houdt van haar vrienden en is erg zelfverzekerd.”