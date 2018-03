Slagerszoon Wim Ballieu: "Over 20 jaar eten we geen vlees meer" MVO

16 maart 2018

07u19

Bron: VRT 0 Celebrities Wim Ballieu heeft als slagerzoon de liefde voor vlees van jongs af aan meegekregen. Vandaag baat hij het restaurant Balls & Glory uit, waarin hij gevulde gehaktballen serveert. Het vleesschandaal in het Waalse slachthuis Veviba komt voor hem hard aan. "Dit is crazy. Ik voel me er echt oncomfortabel bij", zegt hij op Radio 1.

"De supermarkten spelen nu een soort paniekvoetbal. Ook klanten in mijn restaurant beginnen er spontaan over. Ik krijg van overal berichten en mails. Mensen zeggen me: ik weet het allemaal niet meer. Ik heb van dit nieuwe vleesschandaal een nacht wakker gelegen. En dat overkomt me hooguit 2 keer per jaar. Wij zijn met Balls & Glory nu volop aan het groeien. Ik heb veel nagedacht over hoe met vlees om te gaan," legt hij uit.

"Op traceerbaarheid heb ik steeds keihard gehamerd. Mijn klanten moeten op zijn minst gerust zijn over wat in ons voedsel zit. Dat gaat over varkensvlees of rundsvlees, maar net zo goed over avocado’s. We ontwikkelen op dit ogenblik zelfs een speciale varkenssoort. We werken samen met Hendrik Dierendonck. We willen zo diervriendelijk mogelijk slachten. Maar dat lukt niet helemaal. Dat kan helaas ook niet helemaal." De gehaktballen van Wim Ballieu bevatten voorlopig nog vlees, maar dat zal waarschijnlijk niet voorgoed zo blijven. "Ik denk niet dat we binnen 20 jaar nog vlees eten. We zitten nu in een overgangsfase."

"Ik ben opgegroeid op een boerderij. Wij kweekten nog varkens op de boerderij van mijn grootouders. Ik heb deze cultuur altijd hardnekkig verdedigd. Maar nu ben ik tot het besef gekomen: het is niet omdat vlees in mijn cultuur zit dat ik het mag opdringen. Maar voorlopig vecht ik nog voor mijn cultuur. En daarin is traceerbaarheid en eerlijkheid super belangrijk. Zelf ben ik flexitariër. Daar geloof ik heel erg in. Ik eet maar twee keer per week vlees."