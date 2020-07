Slachtoffers Weinstein maken bezwaar tegen miljoenenschikking SDE

13 juli 2020

22u03

Bron: ANP 0 Celebrities Zes vrouwen die zeggen te zijn misbruikt door Harvey Weinstein (68), hebben bij een rechtbank in New York bezwaar gemaakt tegen een miljoenenschikking. Die moet slachtoffers van de gevallen filmproducent het recht geven duizenden dollars aan compensatie te claimen.

De deal is bedoeld om rechtszaken af te kopen, maar volgens de advocaten van de zes komen veel slachtoffers er bekaaid vanaf. Ze schrijven in een bezwaarschrift dat er weliswaar wordt gesproken over een compensatie tot 750.000 dollar (660.929 euro) per persoon, maar dat is volgens hen onderdeel van een "wrede grap". In de praktijk krijgen de meeste vrouwen waarschijnlijk hooguit 10.000 (8.812,39 euro) tot 20.000 dollar (17.625 euro), schrijven ze.

De "voornaamste winnaars" zijn volgens de advocaten de 68-jarige Weinstein, zijn broer Robert en andere "extreem rijke" topfiguren van hun voormalige bedrijf The Weinstein Company. Die zouden zo worden gevrijwaard van juridische aansprakelijkheid en hoeven zelf niet mee te betalen, aldus de juristen. Ze roepen de rechtbank op de deal af te wijzen.

De advocaten hebben eerder ook al geklaagd dat de schikking Weinstein niet dwingt om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. Tientallen vrouwen hebben de voormalige filmproducent beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij is door een rechtbank in New York al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor seksueel misbruik en verkrachting en wordt ook nog vervolgd in Los Angeles.

