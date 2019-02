Slachtoffer R. Kelly getuigt over seksueel misbruik Redactie

26 februari 2019

Lizette Martinez, één van de vrouwen die klacht heeft ingediend tegen de Amerikaanse zanger R. Kelly, heeft haar verhaal gedaan. Ze beschuldigt de R&B-ster van seksueel misbruik. Ze zou hem ontmoet hebben in een winkelcentrum. Ze noemt Kelly een roofdier dat moet gestopt worden.

De vrouw zegt dat ze naar voor wil treden om andere slachtoffers een hart onder de riem te steken. Volgens haar zijn er nog slachtoffers die nog niet naar buiten zijn gekomen met hun verhaal.

Martinez weerlegt ook de beweringen van Kelly’s advocaat Steven Greenberg, die zei dat de aanklachten leugens waren.

In totaal zijn er tien aanklachten tegen R. Kelly wegens seksueel misbruik van minderjarigen. Ondertussen is Kelly terug op vrije voeten, nadat een borgsom van 1 miljoen dollar werd betaald. Het eerste wat Kelly deed na zijn vrijlating, was naar McDonalds gaan om een hamburger te eten. De zaak tegen Kelly komt op 22 maart opnieuw voor de rechtbank.